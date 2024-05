El cantante cordobés movilizó durante más de dos horas a más de 7 mil seguidores al ritmo del cuarteto en el marco de una atractiva puesta en escena.

Maravilloso. Así de simple. El show ofrecido por Luck Ra en Mendoza en el inicio a su gira por el interior del país fue un verdadero éxito.

“El Baile del Año Tour” hizo bailar y cantar a las más de siete mil personas que se apropincuaron al Aconcagua Arena para ver el recital ofrecido por el cantante cordobés que se extendió por una hora con cuarenta minutos.

“Ya no más”, “Y te vas”, “Si pudiera”, “Sé que va a doler”, “Mentiras RMX”, “Si me disculpo”, “Lado triste”, “Quiero creer”, “Toco y me voy”, “Odio amarte”, entre otros temas fueron interpretados por el artista durante su paso por Mendoza y que presentó en el escenario a una banda de doce músicos.

El Vecino fue el encargado de levantar el telón en el coliseo deportivo de Mendoza también oficiando una decorosa actuación que fue reconocida por el público.

“Que me falte todo”, “Hola Perdida” y “La Morocha” coronaron una noche que seguramente será inolvidable para la nueva generación del cuarteto que se deleitó con la presentación del joven cantante.

La fiesta continuó con la presentación del DJ Bauti Filizzola quien desplegó un line up inolvidable.