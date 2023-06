Por CAROLINA JACKY / Se dice que Mendoza es una provincia Feudal o que está en camino de serlo. Cuánta verdad hay en esa expresión. Para que exista, un partido o una persona debe controlar no solo los tres poderes, sino también todas las instituciones y organizaciones que deciden sobre la vida de los ciudadanos. También debe tener el control de los medios, o de gran parte de ellos, y hasta de algunos periodistas, si es posible.

El sistema republicano garantiza a una democracia, por lo que es importante no caer en una autocracia.

Tus derechos y garantías pueden estar en riesgo, cuando habilitamos a alguien a obtener todo el poder, por más que nos guste esa persona, ponemos en peligro esa democracia que tanto nos costo conseguir.

La información que se brinda en esta nota se puede chequear, hay datos objetivos, y también algo de subjetividad, ya que su fuente posiblemente es algo parcializada. Está en cada lector separar la paja del trigo, sacar su propia conclusión, y por supuesto actuar en consecuencia.

Prestemos atención a los datos y el riesgo institucional que esto significa, para que nadie pueda decir mañana, NO LO SABIA.

Legislatura Provincial

Alfredo Cornejo tiene el manejo total de las mayorías en ambas Cámaras legislativas.

Cámara de Diputados: Presidente, Andrés Lombardi -foto- (fue gerente general de instituto de juegos y casinos 2015 -2017; coordinador jefatura de gabinete 2017-2019 ambos durante el gobierno de Cornejo).

Cámara de Senadores: El Presidente del interbloque es Martín Kerchner (fue secretario de hacienda de la municipalidad de Godoy Cruz y ministro de economía de la Provincia, puesto por Cornejo.

Hoy el Frente Cambia Mendoza está a solo 2 senadores de tener las 2/3 partes

Poder Judicial

Suprema Corte de Justicia : Tiene 7 miembros. Presidente, Dalmiro Garay, (ex- Ministro de Gobierno de Cornejo), José Valerio, Pedro Llorente y Teresa Day (radicales).

Todos los jueces nombrados en los últimos años tienen clara afinidad con Cornejo, quien a través de su operador político en el Poder Judicial, Dr. Marcelo D´Agostino (integrante del Consejo de la Magistratura) ejerce un fuerte comisariato sobre los antecedentes de los jueces. Nunca antes en Mendoza la Suprema Corte estuvo politizada como lo esta hoy. No hay que olvidar que en el año 2018 el entonces Gobernador Cornejo, a través del Senador Jalif, presentaron un proyecto para ampliar los miembros de la Corte de 7 a 9, porque no tenía una mayoría controlada, luego al renunciar uno de los Jueces, nombraron uno afin, y desistieron de cambiar el número de jueces.

Órganos extra poder

Jury de enjuiciamiento: Tiene 21 miembros: 7 diputados (4radicales y 3 del resto), 7 senadores (4 radicales y 3 del resto) y 7 miembros de la Corte (4 radicales), por lo que ostenta mayoría propia.

Ministerio Público Fiscal: El Procurador General es el Dr. Alejandro Gullé, de estrecha relación con Cornejo. Vinculación que es pública y evidente, donde el ex gobernador orienta las investigaciones de los fiscales de acuerdo a sus intereses. La coordinación general la ejerce la Dra. Andrea Chávez (hija de la Dra Cerisioli, ex secretaria privada de Cornejo).

Ministerio de la Defensa: Aquí ocurrió un grave hecho que responde al disciplinamiento que ordena Cornejo. La defensora oficial era la Dra. Mariana Silvestre, de destacada actuación profesional, reconocida por el foro local y por los profesionales de la matrícula. Pero cometió el error de estar casada con un dirigente reconocido en Mendoza que no adhiere al “mundo Cornejo” por lo que no fue renovada su nominación, y en su lugar se designó a una abogada sin experiencia en la materia, pero militante radical en la vicegobernación de la provincia.

Consejo de la Magistratura : El control aquí es exagerado. Tiene 7 miembros: 1 Ministro de la Corte: Teresa Day (radical impuesta por Cornejo), Representante del Poder Ejecutivo: Dr. Marcelo D´Agostino (operador judicial de Cornejo); Representante de la Magistratura: Dr. Fernando Guzzo (quien fuera recientemente salvado por el jury de enjuiciamiento con mayoría radical); Representantes de Diputados: Emiliano Campos (radical) y José Luis Ramón (minoría) ; Representantes de abogados (quedarán definidos el 6 de marzo, con 2 radicales más) listas sin oposición por imposibilidad de competencia, debido a un manejo poco claro de Colegio de Abogados. Secretaria del Consejo: Mabel Graciela Cerisoli (ex secretaria de Cornejo). Por lo tanto, en el órgano máximo para disciplinar magistrados el control de Cornejo es total: 6 miembros sobre 7.

Junta Electoral Provincial: Tiene 9 miembros ( 7 miembros de la corte, de los cuales 4 son radicales) más el presidente de la Cámara de Diputados (Lombardi ex jefe de gabinete de Cornejo) y el presidente de la Cámara de Senadores, el obviamente radical Mario Abed. Con el agravante de que el secretario es el Dr. Jorge Albarracín, que fue por muchos años el apoderado legal de la Unión Cívica Radical (UCR). Por lo tanto resulta imposible tener razón en materia electoral, si esa razón contradice la estrategia y el interés de Alfredo Cornejo.

Tribunal de Cuentas: Presidente Néstor Pares (ex legislador radical y ex presidente de la Cámara de Diputados durante la gestión de Cornejo) este es un cargo vitalicio. Suele ser una herramienta para disciplinar o atemorizar a organismos públicos conducidos por la oposición o por disidentes de Alfredo Cornejo.

Contaduría General de la Provincia. Es la Contadora Paula Allasino (ex ministra de Hacienda de Cornejo, y trabajó en la municipalidad de Godoy Cruz con Cornejo desde sus inicios) Este cargo también es vitalicio y de alto impacto en el control y auditoría de las cuentas de la Provincia.

Oficina de Ética Pública : Lo conduce el Dr. Gabriel Balsells Miro (fue diputado provincial por la UCR durante el gobierno de Cornejo e integró el consejo de la magistratura). Responde políticamente a Cornejo con evidente y pública militancia partidaria. Demás está aclarar la fuerte influencia que esta oficina ejerce sobre múltiples denuncias que suelen interponerse y que deben decidir cuales avanzan y cuales no.

Instituto de Juegos y Casinos : La presidenta es Ida López, militante radical cornejista. Este Instituto siempre tenía un vocal que representaba a la oposición, actualmente no existe. El Instituto maneja y regentea el juego de la Provincia y su control es difuso propio de la actividad.

EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico): La presidente es Andrea Molina (ex jefa de gabinete Ministerio de Hacienda 2016-2018 en el gobierno de Cornejo). Con Directorio de mayoría radical, resuelven toda la política de subsidios energéticos en Mendoza, entre ellos, la millonaria condonación reciente a una empresa distribuidora de Energía en la provincia.

EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento): La presidencia está a cargo de Mario Draque, un ex demócrata puesto a militaren un sello inexistente como el PDP, que responden directamente a Alfredo Cornejo.

Con mayoría cornejista resuelven el direccionamiento de la infraestructura en agua potable de la Provincia, decidiendo que zonas son susceptibles de crecimiento y cuales no, con la correspondiente “valorización de tierras”. A su vez, debe controlar a la principal distribuidora de Agua de la Provincia que es AYSAM, también manejada por un gerente puesto por Cornejo, por lo que la tarea de control es ficticia.

Empresa Mendocina de Energía SA. (Emesa): Empresa de enorme impacto en el desarrollo de los hidrocarburos en Mendoza, toda vez que se le asignan activos importantes de petróleo y gas, y de otros minerales como el cobre y el potasio, pero luego puede asociarse con privados escapando a los controles y restricciones de la administración pública, funcionando como una SA en el marco del derecho privado. La preside el Ing. Pablo Magistocchi, que fue incorporado por Cornejo mientras fue gobernador. A su vez hoy es también Director por la provincia de Mendoza en el Directorio de la “estatizada” IMPSA, aventura empresaria que inició el Estado mendocino, con resultados catastróficos para las cuentas provinciales.

Departamento General de Irrigación: Preside el Ing. Sergio Marinelli, primer Superintendente en ser reelegido con acuerdo del senado donde el radicalismo tiene mayoría propia, obviamente fue propuesto por Cornejo. Enorme poder ya que gestiona toda el agua para uso de riego y potable de la Provincia.

Ente de la Movilidad Provincial (Emop). Lo preside Jorge Teves (ex jefe de gabinete municipalidad de Godoy Cruz en gestión Cornejo, ex concejal en Godoy Cruz, ex senador radical), el Director Lucas Quesada (ex dip. Provincial cornejista) y el Gerente General es Cristian Munuera (ex director de la Secretaría de Servicios Públicos en el gob. de Cornejo). Tiene a su cargo, entre otras tareas, la administración de “todos” los subsidios a las empresas de transporte de pasajeros en Mendoza

Aysam (Empresa de Agua y Saneamiento de Mendoza): La preside Alejandro Gallego, ex Ministro de Hacienda radical, con manejo directo sobre la distribución de agua potable y cloacas en todo el territorio provincial. Hay que recordar que esta empresa debe ser controlada por el EPAS, que a su vez lo conducen militantes cornejistas. Recientemente se aprobó un crédito de 300 millones de dólares para invertir en infraestructura, toda vez que la gestión es deficitaria y el servicio que presta es pésimo.

Universidad Nacional de Cuyo. Luego de un escrutinio que fue denunciado por aparentes irregularidades, resultó ganadora la fórmula radical Esther Sánchez (Rectora) y Gabriel Fidel (radical ex Ministro de Cornejo y ex Diputado del Mercosur por la UCR) por un muy escaso margen. Obviamente conduce la política universitaria de Mendoza, toda vez que es la Universidad con mayor matrícula de la Provincia.

Obra Social de Empleados Públicos (Osep): Esta obra social deficitaria es conducida por el Dr. Carlos Funes (ex vocal del directorio por la UCR durante el gobierno de Cornejo). Osep tiene 400.000 afiliados (el 20% de todos los habitantes de Mendoza) con un flujo financiero “mensual” millonario superior a los 3.200 millones de pesos. Es permanentemente asistida por el tesoro provincial para evitar su quebranto, debido a conducciones no profesionales en materia de alta gerencia. Sorprende la falta de gestión financiera profesional para asistir semejante flujo de recursos frescos.

La Inspección General de Seguridad: Su presidente, Marcelo Puertas es de visible militancia en la UCR. Este ámbito actúa sobre el disciplinamiento de todos los efectivos policiales de la provincia. No obstante, en los últimos tiempos se observan conductas de algunos efectivos policiales, vinculadas con actividades ilícitas, pero que luego no son investigadas. De este organismo depende la investigación y auditoria de la fuerza policial, con todo lo que esto implica.

Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social: A cargo del Dr. Carlos Segura, reconocido militante cornejista, y como se supone, tiene a cargo la homologación “o no”, de los acuerdos conciliatorios entre empleados y empresas. Se sobreentiende el factor decisivo de esta Subsecretaría sobre acuerdos o “futuros juicios” a las empresas.

Ministerio de Seguridad: Si bien el Ministro es el Dr. Levrino, es vox pópuli que el manejo real de todas las herramientas de inteligencia las concentra el Sr. Néstor Majul, quien desempeña las tareas reales de conducción del ministerio desde hace 7 años, al asumir la gobernación Cornejo. El Sr. Majul es uno de los colaboradores más estrechos del ex gobernador.

Intervención en todos los partidos políticos de oposición:

Esta es una práctica que motoriza permanentemente Alfredo Cornejo, debilitando notablemente el sistema de partidos políticos provincial, y con ello, carcome la democracia a través de la obstrucción obsesiva en el normal desarrollo de la vida interna de los partidos.

Las muestras son evidentes y conocidas por todos:

Partido Demócrata: Lo dividió en tres. El Partido oficial sigue conducido por sus dirigentes, pero armó artificialmente el Partido Demócrata Progresista, conducido por el viceministro de Salud Dr. Oscar Sagás y la diputada cornejista y ex responsable del Instituto de Juegos y Casinos Josefina Canale. Ambos dependientes de Cornejo. Y también articuló el sello Demócratas en el Frente, conducido por el Diputado cornejista Guillermo Mosso, obviamente conducido también por Cornejo.

Pro: Fomentó la creación de una línea interna llamada Propuesta Participativa, integrada por Pablo Priore, senador puesto por Cornejo en las listas del radicalismo, y Hebe Casado, disfrazada de militante del Pro al servicio evidente de Cornejo, al extremo que cuando terminó su mandato como diputada provincial su equipo pasó a trabajar a la órdenes del Diputado Torres, cuñado de Cornejo. Este grupo vive hostigando a los dirigentes del Pro cumpliendo órdenes estrictas de Cornejo.

Coalición Cívica: De igual manera, sostiene un grupo interno que obstaculiza el normal funcionamiento de este partido, tomando como ejecutora a Daniela Stella, empleada de Cornejo en el Ministerio de Salud, a Carlos Morant Crowe empleado en el Epas y Federico Moltó, también empleado de Cornejo.

Republicanos Unidos: El partido de López Murphy en Mendoza no es la excepción. Allí funciona el Sr. Sergio Miranda, empleado de la Municipalidad de Godoy Cruz que comanda siempre Cornejo, para hacer el trabajo de arrimar “liberales ingenuos” e intentar quebrar el Partido Libertario que con mucho esfuerzo tratan de darle consistencia. Este señor ya defraudó a un grupo de empresarios que intentaron armar una facción política dentro de Cambia Mendoza, pero que finalmente Cornejo manipuló a través de su empleado Miranda.

Libres del Sur: En este caso directamente lo cooptaron a través de la cómplice participación de Ernesto Mancinelli, transformado en Senador provincial por Cornejo, sin el cual Libres del Sur no hubiera tenido chances de un senador, aunque el precio que pagó fue la entrega de sus convicciones, ya que cuesta explicar como castigaban y castigan a Macri en Buenos Aires, pero responden a las órdenes de Cornejo en Mendoza. Lo más sensato hubiera sido que renunciaran a su partido y se lo dejaran a dirigentes que defiendan sus ideales, aunque claro, ya no les sería útil a Cornejo.

Partido Verde: Ha hecho de la persecución a Marcelo Romano y Mario Vadillo la estrategia principal para intentar debilitar a este partido.

Partido Justicialista: Tampoco escapa el PJ a las estrategias destructivas de Cornejo. Desarrolló un doble juego permanente entre los referentes del Kirchnerismo puro (Cámpora) y los dirigentes del peronismo tradicional de Mendoza, con acuerdos no expuestos con los primeros para debilitar a estos últimos, reunidos en el “Grupo de los Intendentes”.

Unión Cívica Radical: A esta altura resulta obvio reconocer que la democracia interna en el radicalismo mendocino murió hace rato. Quizás se remonta a la vuelta de Cornejo a la UCR después de la aventura kirchnerista que protagonizó entre los años 2005 y 2008, que colocó nada menos que un vicepresidente. Nada más parecido al esquema de construcción kirchnerista en Santa Cruz que al formato de Cornejo en Mendoza, esa sea quizás la causa que los unió durante mucho tiempo. En momentos donde se reestatizaban las cajas jubilatoria, se reestatizaba YPF, se reestatizaba Aerolíneas Argentinas, y comenzaba a cubrir todo el país con su sombra Néstor Kirchner, con seguridad Alfredo Cornejo era su mejor discípulo. Hasta que los vientos cambiaron, también los principios y las convicciones, y de repente con la vuelta al radicalismo desplegó todo su desprecio por las instituciones y empezó a trabajar en su aterrizaje en la conducción provincial, mientras se acercaba con oportunismo a Mauricio Macri, a quien luego lo negó varias veces mientras fue gobernador.

Reflexión: De todos modos, es oportuno decir que este juego berreta y de cabotaje de “meterse” en todos los partidos le sirvió de poco, toda vez que se quedó sin interlocutores válidos para acordar políticas de Estado que le sirvieran a Mendoza.

Hoy Mendoza languidece entre indicadores que empiezan a hablar de la pésima posición que ubica la provincia, superada por casi todas las provincias vecinas, y con una declinación evidente en su calidad institucional.

FINAL:

Recordamos que el Frente Cambia Mendoza, en su composición legislativa original, está a solo 2 Senadores y solo 3 Diputados de tener las 2/3 partes de sus miembros, y durmiendo en comisiones, permanece vivo y esperando al acecho una Reforma de la Constitución de la Provincia que de avanzar, quebraría el sistema de control republicano de poderes, al eliminar una Cámara legislativa, bajo la demagógica excusa del ahorro del gasto, transformando el sistema en Unicameral, anulando la elección de medio término, eligiendo a todos los legisladores en la misma elección de Gobernador, y asignando legisladores a los Departamentos en forma directa, como ya imaginan, esto elimina el control legislativo, consolidando una mayoría automática adicta al Gobernador