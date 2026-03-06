Victoria Villarruel visitará la Sociedad Rural del Valle de Uco y se reunirá con productores

La vicepresidenta de la Nación llegará este sábado al Valle de Uco para recorrer producciones agrícolas y mantener un encuentro con productores en la sede de la Sociedad Rural del Valle de Uco, donde será recibida por su presidente, Mario Leiva.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, continuará este sábado con su agenda en Mendoza en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 y visitará el Valle de Uco para reunirse con productores de la región. Uno de los momentos centrales de la jornada será su encuentro en la Sociedad Rural del Valle de Uco, donde será recibida por su presidente, Mario Leiva.

Según explicó Leiva en diálogo con Noticias Mendoza, la reunión se realizará alrededor de las 17 en la sede de la entidad ubicada en la rotonda de San Carlos, luego de un recorrido que la vicepresidenta realizará por distintos emprendimientos productivos de la zona.

¿Qué actividades realizará Victoria Villarruel en el Valle de Uco?

La agenda de la vicepresidenta en el Valle de Uco contempla visitas a diferentes producciones agrícolas para conocer de primera mano la realidad del sector.

De acuerdo con lo detallado por Mario Leiva, el recorrido incluirá distintos establecimientos productivos de la región, donde se desarrollan actividades vinculadas a la agricultura regional.

“Nos han pedido ver distintas variantes de producciones en el Valle de Uco”, explicó el dirigente rural, quien señaló que el itinerario fue organizado por miembros de la entidad junto a productores locales.

La visita busca mostrar la diversidad productiva del Valle de Uco, una de las zonas agrícolas más importantes de Mendoza, reconocida por su producción vitivinícola, frutícola y hortícola.

Mario Leiva, productor y presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco.

¿Dónde será el encuentro entre Villarruel y los productores?

El encuentro principal con productores se realizará en la sede de la Sociedad Rural del Valle de Uco, ubicada en la rotonda de San Carlos.

Mario Leiva confirmó que será él quien recibirá personalmente a la vicepresidenta en la institución.

“Mañana a las cinco de la tarde yo la recibo en la Rural”, señaló el presidente de la entidad ruralista.

Durante ese encuentro se espera la participación de distintos productores del Valle de Uco, quienes compartirán con la vicepresidenta la situación actual del sector y los desafíos que enfrenta la producción regional.

La reunión también funcionará como un espacio de diálogo directo entre representantes del campo mendocino y una de las principales autoridades del Gobierno nacional.

¿Cómo se organizó la visita de Villarruel a la Sociedad Rural del Valle de Uco?

Según relató Leiva, el contacto para organizar la visita fue iniciado desde el entorno de la propia vicepresidenta.

“Ella me ubicó a mí. Primero me llamó una persona del protocolo de ella y después hablamos”, explicó el dirigente rural.

A partir de ese contacto se comenzó a coordinar la agenda y el recorrido por distintas producciones de la zona.

El presidente de la Sociedad Rural también comentó que la organización del itinerario requirió la coordinación con el equipo de seguridad y la comitiva que acompaña a la vicepresidenta durante su visita a Mendoza.

“Costó un poco armar el recorrido porque ella viene con una comitiva y seguridad, pero lo resolvimos”, indicó.

¿Cuál será el recorrido previo de la vicepresidenta en el Valle de Uco?

Antes del encuentro con los productores en la sede ruralista, Villarruel visitará distintos emprendimientos productivos del departamento de San Carlos.

Uno de los puntos del recorrido será una bodega de la zona, donde la vicepresidenta conocerá parte de la actividad vitivinícola que caracteriza al Valle de Uco.

De acuerdo con la agenda prevista, la visita a ese establecimiento se realizaría alrededor de las 16, mientras que una hora después está programado el encuentro con los productores en la Sociedad Rural.

Leiva explicó que, debido a una reciente intervención quirúrgica, él participará principalmente en la recepción institucional dentro de la sede ruralista.

“Yo la voy a recibir en la Rural”, confirmó el dirigente, quien señaló que otros integrantes de la entidad se encargaron de coordinar el recorrido previo por las fincas y establecimientos productivos.

¿Por qué es importante la visita de Villarruel al Valle de Uco?

La visita de la vicepresidenta al Valle de Uco se produce en un momento clave para el sector agroproductivo de Mendoza, que busca fortalecer el diálogo con las autoridades nacionales.

El encuentro en la Sociedad Rural del Valle de Uco permitirá que productores locales puedan plantear de manera directa las principales preocupaciones del sector, vinculadas a la competitividad, los costos de producción y las políticas para las economías regionales.

Además, la presencia de Villarruel en la región también tiene relevancia política en el contexto de las actividades de la Vendimia, que cada año reúne en Mendoza a referentes del mundo político, empresarial y productivo.

Con esta agenda en el Valle de Uco, la vicepresidenta suma una instancia de contacto directo con el sector agropecuario mendocino, uno de los pilares económicos de la provincia.