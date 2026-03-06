Noticias Mendoza



Mendoza
Fin de semana vendimial

Victoria Villarruel llegó a Mendoza para participar de la Vendimia 2026

La vicepresidenta de la Nación arribó este viernes a la provincia para asistir a las principales actividades institucionales de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, entre ellas el tradicional desayuno de COVIAR y el almuerzo de Bodegas de Argentina.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, llegó este viernes a Mendoza para participar de los principales encuentros institucionales vinculados a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. La titular del Senado aterrizó pasadas las 13 en la Cuarta Brigada Aérea, donde fue recibida por el área de Protocolo del Gobierno provincial.

La llegada de Villarruel se da en medio de un fin de semana cargado de actividades políticas, empresariales y culturales en la provincia, ya que la Vendimia reúne cada año a referentes del sector vitivinícola, dirigentes políticos y empresarios de todo el país.

¿Qué actividades tendrá Victoria Villarruel en Mendoza durante la Vendimia?

Durante su estadía en Mendoza, la vicepresidenta participará de dos de los encuentros institucionales más relevantes del calendario vendimial.

Por un lado, asistirá al tradicional desayuno organizado por la Corporación Vitivinícola Argentina, conocido como el Desayuno de COVIAR, un espacio clave donde se reúnen dirigentes políticos, representantes del sector vitivinícola y empresarios para analizar la situación de la industria del vino.

Luego, Villarruel participará del almuerzo organizado por Bodegas de Argentina, otro de los encuentros que convoca a referentes del sector productivo y autoridades nacionales y provinciales.

Ambas actividades forman parte de los espacios de mayor peso político y económico dentro del calendario de la Vendimia, donde tradicionalmente se debaten políticas públicas vinculadas al desarrollo de la vitivinicultura y las economías regionales.

¿Cómo fue la llegada de Villarruel a Mendoza?

La vicepresidenta arribó este viernes a la provincia en un vuelo oficial que aterrizó en la Cuarta Brigada Aérea. Allí fue recibida por el área de Protocolo del Gobierno de Mendoza, en un arribo que se produjo sin la presencia de las principales autoridades provinciales.

Al momento de su llegada, el gobernador Alfredo Cornejo encabezaba en la Casa de Gobierno un anuncio institucional junto al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

Por su parte, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, tampoco estuvo presente en el arribo de Villarruel. La funcionaria regresó durante la madrugada desde Canadá, donde había participado de una feria minera, y durante la jornada se dedicó a actividades vinculadas al Foro de Inversiones y Negocios que se desarrolla en la provincia.

¿Por qué genera expectativa política la visita de Villarruel a la Vendimia?

La presencia de la vicepresidenta en Mendoza había sido confirmada en el ámbito de COVIAR, aunque no mediante una comunicación formal con el Poder Ejecutivo provincial.

Desde el Gobierno mendocino señalaron que las autoridades nacionales son invitadas cada año a participar de la Vendimia como parte del protocolo institucional de la provincia.

Sin embargo, la llegada de Villarruel se produce en medio de la tensión política que mantiene con el presidente Javier Milei, lo que agrega un componente político adicional a las actividades vendimiales.

La relación entre ambos dirigentes atravesó distintos momentos de fricción en los últimos meses, lo que hace que cada aparición pública de la vicepresidenta genere especial atención dentro del escenario político nacional.

¿Villarruel ya había estado en la Vendimia?

Sí. La vicepresidenta ya había participado de la Vendimia en 2024, cuando asistió a distintas actividades institucionales durante el fin de semana vendimial.

En esa ocasión, compartió encuentros con autoridades provinciales y referentes del sector vitivinícola, en una agenda similar a la que desarrollará este año.

La Fiesta Nacional de la Vendimia es uno de los acontecimientos culturales y productivos más importantes de Mendoza y del país, y cada edición convoca a figuras de la política nacional, empresarios y representantes del sector vitivinícola.

La presencia de Villarruel en la edición 2026 vuelve a colocar a la provincia en el centro de la escena política nacional durante uno de los fines de semana más relevantes del calendario mendocino.

