La celebración comienza el 14 de noviembre con San Carlos y culmina el 14 de febrero con Godoy Cruz. Este domingo 9 de noviembre se define quién será el responsable del Acto Central que marcará nueve décadas de tradición vitivinícola.

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 será especial, puesto que marcará el 90° aniversario de la máxima celebración de Mendoza. Esta efeméride -que marca un memorable hito- estará presente en los distintos rasgos de identidad de cada fiesta departamental y del Acto Central. San Carlos abrirá el calendario el viernes 14 de noviembre en el teatro Neyú Mapú, mientras que Godoy Cruz cerrará los festejos el sábado 14 de febrero en el Parque San Vicente.

Aunque desde la Subsecretaría de Cultura de Mendoza aclararon que se trata del calendario confirmado y cerrado de las Vendimias departamentales, no descartan que pueda sufrir modificaciones de último momento, principalmente vinculadas a imprevistos climáticos o de otro tipo.

Calendario completo: todas las Vendimias departamentales 2026

Lavalle y Junín -por un lado-, Las Heras y Rivadavia, y General Alvear y Maipú son los departamentos que compartirán la fecha en que celebrarán su vendimia.

Noviembre 2025

Viernes 14: San Carlos (Teatro Neyú Mapú)

Diciembre 2025

Viernes 19 : Guaymallén (Predio de la Virgen)

: Guaymallén (Predio de la Virgen) Sábado 20 : Luján de Cuyo (Parque Ferri)

: Luján de Cuyo (Parque Ferri) Domingo 21: San Martín (calle Alem y Paseo de la Patria, Ciudad de San Martín)

Enero 2026

Miércoles 7 : Malargüe (predio Raíces Malargüinas)

: Malargüe (predio Raíces Malargüinas) Sábado 17 : Lavalle (predio Verde del Polideportivo Municipal) y Junín (Parque Dueño del Sol)

: Lavalle (predio Verde del Polideportivo Municipal) y Junín (Parque Dueño del Sol) Sábado 24 : San Rafael (anfiteatro Chacho Santa Cruz)

: San Rafael (anfiteatro Chacho Santa Cruz) Jueves 29 : Rivadavia (Polideportivo Municipal)

: Rivadavia (Polideportivo Municipal) Viernes 30 : Las Heras (lugar a confirmar) y Tunuyán (anfiteatro Municipal)

: Las Heras (lugar a confirmar) y Tunuyán (anfiteatro Municipal) Sábado 31: General Alvear (Plaza Departamental Carlos María Alvear) y Maipú (lugar a confirmar)

Febrero 2026

Jueves 5 : La Paz (estadio Juan D. Perón)

: La Paz (estadio Juan D. Perón) Viernes 6 : Ciudad de Mendoza (Parque Cívico)

: Ciudad de Mendoza (Parque Cívico) Sábado 7 : Tupungato (anfiteatro Municipal)

: Tupungato (anfiteatro Municipal) Viernes 13 : Santa Rosa (Parque Cultural y Recreativo Ventura Segura, La Dormida)

: Santa Rosa (Parque Cultural y Recreativo Ventura Segura, La Dormida) Sábado 14: Godoy Cruz (Parque San Vicente)

Los festivales tradicionales que acompañan la celebración

En simultáneo a las fiestas departamentales, Cultura confirmó las fechas estimadas de los emblemáticos festivales departamentales (también sujetos a modificaciones por imponderables).

Guaymallén

Sábado 7 y domingo 8 de febrero: Festival del Camote

Malargüe

Del sábado 7 al martes 11 de febrero: Festival del Chivo

Lavalle

Sábado 15 y domingo 16 de noviembre: Festival de Jocolí “Portal de Mendoza”

Sábado 10 y domingo 11 de enero: Festival del Melón y la Sandía

Del sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo: Festival del Cosechador

Junín

Encuentro de las Naciones: del jueves 15 al domingo 18 de enero

Rivadavia

“Rivadavia le canta al país”: del viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero

General Alvear

Domingo 8 de febrero: Festival del Álamo

Lunes 16 de febrero: Gran Carnaval

Viernes 27 y sábado 28 de febrero: Festival de la Ciruela

Tunuyán

Festival Nacional de la Tonada: sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero

La Paz

Festival de La Paz y el Canto de Cuyo: del viernes 6 al domingo 8 de febrero

Santa Rosa

Festival de la Cueca y el Damasco: sábado 14 y domingo 15 de febrero

Este domingo se define quién hará el Acto Central del 90° aniversario

El próximo domingo 9 de noviembre, la sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc será el escenario del Coloquio que definirá qué equipo será el responsable de llevar adelante el Acto Central y la Repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. La invitación es abierta al público.

Las cuatro propuestas en competencia

“90 cosechas de una misma cepa” , con dirección general de Pablo Perri

, con dirección general de Pablo Perri “Vendimias al pie de los Andes” , con dirección general de Rafael Ricardo Ruiz y Gaspar Emanuel Tello

, con dirección general de Rafael Ricardo Ruiz y Gaspar Emanuel Tello “Canto a Mendoza y la memoria del vino” , con dirección general de Gonzalo Palacios

, con dirección general de Gonzalo Palacios “Vendimia de vino y cristal”, con dirección general de Vilma Rúpolo y Federico Ortega

Un hito histórico para Mendoza

Ese domingo se definirá cuál será la propuesta que tendrá el honor de representar la fiesta mayor de Mendoza en su 90° aniversario. La celebración de nueve décadas de Vendimia no solo marca un hito en la tradición vitivinícola argentina, sino que reafirma el compromiso de Mendoza con su identidad cultural, su patrimonio y el reconocimiento al trabajo de miles de familias que hacen posible cada cosecha. La Vendimia 2026 promete ser una celebración histórica que quedará grabada en la memoria colectiva de todos los mendocinos.