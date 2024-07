El intendente Alejandro Morillas busca implementar el uso de drones para la lucha antigranizo en San Carlos, una iniciativa que podría revolucionar la protección de cultivos en la región

En un esfuerzo por proteger la producción agrícola del departamento, el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, anunció un proyecto innovador que busca utilizar drones para la lucha antigranizo. Esta iniciativa surge como respuesta a la falta de protección activa en la región, que actualmente solo cuenta con generadores de yoduro de plata, insuficientes para cubrir toda el área productiva.

Morillas explicó: “En San Carlos no tenemos lucha activa porque los aviones no vuelan desde un accidente que ocurrió hace muchos años. Solo contamos con algunos generadores de yoduro de plata, pero no son suficientes para brindar una protección adecuada. Ante esto, las dos maneras de prevenir el granizo serían los generadores o el uso de drones“.

El proyecto está siendo desarrollado en colaboración con la Sociedad Rural y cuenta con la participación de Mario Leiva. “Tenemos propuestas de empresas que sugieren que estos drones pueden funcionar de manera similar a los aviones en la dispersión de yoduro de plata”, añadió Morillas.

Además, el intendente señaló que la Facultad de Ciencias Aplicadas de San Rafael está involucrada en el estudio de viabilidad de esta tecnología. “Estamos evaluando con la Sociedad Rural y creemos que es una solución viable para nosotros, especialmente porque no tenemos lucha activa y se nota en la pérdida de producción. En los últimos eventos climáticos, perdimos el 80% de la producción en Pareditas,” afirmó Morillas.

El proyecto ya ha sido elevado a las autoridades provinciales y se espera que pronto se presente formalmente. “En 2021, se hizo una propuesta similar con la Universidad de Cuyo, pero quedó trunca. Esta vez, queremos asegurarnos de que avance,” dijo Morillas.

La implementación de drones no solo reduciría costos, sino que también brindaría una solución más segura y efectiva para San Carlos. “Nuestros productores necesitan protección y este proyecto ofrece una alternativa viable. La zona de Altamira y otras áreas productivas están desprotegidas. Necesitamos créditos blandos para malla antigranizo y mejoras en el seguro agrícola,” destacó el intendente.

Respecto a la reciente decisión del gobierno de eliminar la lucha antigranizo, Morillas comentó: “Aunque no nos afecta directamente, creo que fue una decisión inconsulta. Las zonas del Este y Sur, que dependen de la lucha antigranizo, necesitan una solución. Como municipio, no podemos afrontar estos gastos solos“.

Finalmente, Morillas subrayó la importancia de facilitar créditos para los productores. “El costo de la malla antigranizo es alto y la mayoría de los productores no están en condiciones de afrontar ese gasto. Para cultivos como ajo, papa y zanahoria, necesitamos otros sistemas de mitigación como seguros agrícolas o generadores de yoduro de plata.”

El proyecto de drones para la lucha antigranizo en San Carlos promete ser una solución innovadora y efectiva, que podría marcar un antes y un después en la protección de la producción agrícola de la región. Con el apoyo de la Sociedad Rural y la Facultad de Ciencias Aplicadas de San Rafael, se espera que pronto pueda ser una realidad.