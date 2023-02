Los empresarios nucleados en el nuevo espacio que se sumó a Cambia Mendoza manifestaron la necesidad de tener candidatos nuevos y conocidos no por aspectos negativos. Marcaron que uno de sus objetivos es trabajar para generar empleo en los municipios mendocinos

Parte del sector privado de Mendoza confirmó que librará una batalla frontal, en las próximas elecciones locales, contra el populismo planteado a través de los llamados planeros y, con esa consigna, seguirá convocando a vecinos de los departamentos que trabajan activamente y se manifiestan estar cansados del discurso de la vieja política.

Así lo informó Mauricio Badaloni, integrante del flamante sello Activá Mendoza, recientemente integrado al Frente Cambia Mendoza: “Al espacio que se llama Más República lo empezamos a armar hace entre unos ocho y nueve meses. El partido está en formación. Estamos juntando las adhesiones y todo lo que la vieja política ha impuesto para la conformación de un nuevo partido político. Algo que no es tan simple. Por algo a veces cuesta ver a candidatos nuevos. Nos están faltando cerca de unas 1.500 afiliaciones más y desde ahí estamos trabajando”, admitió en Lado A, de Radio Jornada.

“Si bien no tenemos militantes sí tenemos muchos ciudadanos independientes, emprendedores, profesionales que sí quieren participar y estar más cerca de esta cuestión que es la política y en nuestro caso trabajando en lo que es la generación de empleo que es lo que hoy la sociedad está demandando, considerando que el suelo no alcanza y que la inflación corroe ese poder adquisitivo. También vemos que hay mucha gente que le tiene miedo al informalidad porque eso es lo que está creciendo”, manifestó.

El empresario cree que Mendoza tiene un potencial espectacular, “aunque siempre y cuando la política no sea lo más importante dentro de la sociedad. Pero en este caso estamos con el sello Activá Mendoza con el fin de participar dentro del Frente Cambia Mendoza con el objetivo de comenzar a activar a las distintas comunas para apoyar a los empresarios y también a los emprendedores como los verduleros, los mecánicos, entre otros, que es lo que la gente está pidiendo”.

“Estamos invitando dentro de nuestro frente a partidos vecinales que están compuestos por personas que se cansaron de lo discursivo y de que siempre hay que pensar lo macro o en lo nacional y sino saltan a lo provincial cuando en realidad están necesitando algo muy básico con respuestas inmediatas. Esas células nos vienen muy bien para trabajar en conjunto“, divulgó.

Confirmó estar cerca de referentes que están muy preocupados, “por todo esto y lo que nos están faltando son candidatos que sean conocidos pero no por aspectos negativos y este frente está comenzando a recorrer a toda la provincia, hoy más enfocados en las siete comunas que desdoblan y dentro de Cambia Mendoza porque se muestra como un espacio abierto, que pelea contra el populismo donde aún consideramos que hay que seguir dando batalla“.

“Proponemos un voto más seguro para quienes buscan votar distinto en Mendoza y en ese plan estamos en una negociación que está muy dura con la esperanza de que nos den chances para poder competir. En las últimas elecciones sacamos cerca de 41 mil votos lo cual no alcanzó. Solamente pudimos incluir a un solo candidato a concejal en Alvear y ahora lo que buscamos es tener más presencia”, propuso.

Y afirmó que, “sentimos que la gente está necesitando más balance en la política. Quiere gente que sea nueva y con ejemplos lindos para contar. Representamos a la fuerza laboral. Estamos muy cerca de los sindicatos, con los grupos de jubilados. Hoy estamos en un absurdo de que cobra más un planero que un jubilado que trabajó toda su vida y que pagaron toda su vida la jubilación“.

“Nosotros queremos ciudadanos activos no que sean un lastre para el Estado y que están buscando a quienes los representen porque les suceden cosas parecidas. Ese es el sector de la sociedad donde queremos estar, básicamente con los emprendedores“, dijo.

Se quejó de que, “vemos partidos hoy en Mendoza para los cuales es todo no. Cuando se les propone de querer producir dicen que no por tal o cual cosa, entonces les pedimos que brinden una idea. Casi un 50 por ciento de las encuestas revela que tienen temor de que su salario no les alcanza, de que si tienen un trabajo en blanco pasen a trabajar en negro o que lo pierda y quedar fuera del sistema. Que no pueda pagar una prepaga”.

“Si alguien tiene un proyecto para generar empleo ahí estamos nosotros. Mendoza tiene una actualidad de no crecimiento del empleo formal privado. Es una provincia que está recuperando el empleo en forma más lenta que en el resto del país. Perdió el cuarto lugar a manos de Neuquén y ahora lo va perder por San Juan. Yo se que esto le duele a la política tradicional. Hoy tenemos a un ministro de Economía que es político, que es abogado, no tenemos a un especialista en ese campo y nos parece que eso no puede ser“, señaló.

En ese sentido planteó, “cómo poder participar en política porque vemos que están en un ritmo que no que no es lo que estamos haciendo. No hay lo que llamamos la experiencia del cliente. El Estado eso no lo considera. Venimos del Valle de Uco donde vemos, por ejemplo, que hay un emprendedor que hace un año está esperando que le autoricen un galpón de empaque. Quien está esperando trabajar no puede ser que esté tantos meses esperando una habilitación municipal. El problema de la sociedad no puede ser alguien que trabaja”.

“Hay que ver además que la estructura financiera en Argentina está dada para quien tiene los recursos y lamentablemente no para quien debería recibir un estímulo para el emprendedurismo. Y nos quejamos de porque el Estado le da recursos a quien no trabaja. Lo que pretendemos es correr a la vieja política y que nos representen los mismos vecinos que trabajan“, argumentó.

En el caso de los municipios que han desdoblado, “estamos trabajando con algunos partidos que son departamentales o vecinales y que ahora están en igualdad de condiciones con los otros partidos. Y estamos convencidos que en esos casos muchos de esos partidos van a salir terceros o cuartos. En el caso de los partidos que se posicionaron en esos terceros puestos y siguen proponiendo lo mismo creo que no interpretan el cansancio que está demostrando la sociedad”, informó.

“Si yo viera que los impuestos que pagamos están bien utilizados no estaría tan preocupado. Porque no vemos que a los turistas los atiendan en 30 minutos en la aduana o que las rutas están en condiciones, que nos permitan generar mejores beneficios y con una logística más integrada para que salgan bien nuestros productos. De cuatro puertos tenemos a dos caídos en el principal oasis productivo en cuatro años. Para poder producir necesitamos que estas cosas funcionen”, reclamó Badaloni.