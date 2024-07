Desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia cuyana confirmaron que como, “mínimo”, las pruebas de laboratorio a las que fue sometido el cuerpo de Rofrano tardarán un par de meses.



El enigma por el sorpresivo deceso del empresario de Mendoza, Osvaldo Rofrano, quien apareció flotando en la pileta de su vivienda, el jueves por la tarde, en el departamento de Luján de Cuyo, atado con precintos, seguirá sin resolver durante un breve lapso.

Así fue sugerido desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia cuyana en un comunicado oficial donde además solicitaron a los medios de comunicación mesura y seriedad a la hora de informar respecto a la aparición del fundador de la empresa Gases Aconcagua SA, GASA.

En ese contexto es que la hipótesis del suicidio sigue en pie debido al detalle de que los precintos estaban desajustados, luego de que fuera encontrado muerto por su esposa cerca de las 17.00 del jueves 25 de julio de 2024.

COMUNICADO DE PRENSA

MUERTE EMPRESARIO OSVALDO ROFRANO

Estimados:

En virtud de diversa información que circula en los medios de comunicación y entendiendo que la labor periodística se lleva a cabo en procura de la verdad con ética profesional apuntando a la responsabilidad para comunicar, se informa que la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, a través de la Fiscal de Instrucción, Dra. Andrea Lazo, dará a conocer por única vez detalles de la investigación relacionada a la muerte del Sr. Osvaldo Rofrano:

1. A la fecha y a la luz de la prueba incorporada, la principal hipótesis es la muerte por suicidio del Sr. Rofrano.

2. Hasta el momento y luego de haberse practicado la necropsia no se observaron elementos que sugieran la participación de terceras personas, no se hallaron signos de traumatismo en el cuerpo.

3. Desde esta hipótesis, la causa de la muerte continúa en investigación, y se confirmará tras análisis de laboratorios practicados al cuerpo del Sr. Rofrano, los cuales presentan una demora de dos meses mínimo en todos los casos en los que se investiga un deceso. Por tanto, indicar una causa en este momento sería prematuro e irresponsable. Máxime tomando en consideración que el Sr. Rofrano tiene familia, amigos y personas atravesando un proceso de duelo.

4. Se están recibiendo declaraciones testimoniales de allegados al Sr. Rofrano que no han puesto en crisis la hipótesis que se sostiene hasta este momento.

Siguiendo la hipótesis de la fiscalía, se les solicita a los medios un tratamiento responsable de la información que se ha proporcionado desde la Fiscalía y evitar menciones innecesarias y especulaciones respecto a cómo se podría haber consumado el hecho.

Por último, en virtud de la investigación que se está llevando a cabo, se les informa que la Fiscal no dará notas periodísticas ni atenderá a medios de comunicación de manera personal, es por ellos que les hacemos llegar este comunicado.

Muchas gracias.

Oficina de Prensa

Ministerio Público Fiscal

Provincia de Mendoza