Por CAROLINA JACKY / Este mediodía de sábado se realizó lo que muchos mendocinos recuerdan como El Almuerzo de las Fuerzas Vivas, tiempos en que existía el Centro de Bodegueros.

Hoy, y desde hace unos años Bodegas de Argentina realiza este Agasajo, donde la idea es reunir a los empresarios del sector y al mundo político.

Año tras año, en los últimos tiempos, este evento fue siendo afectado por la llamada grieta.

De poder ver a los dirigentes políticos de todos los sectores, hasta gobernadores, compartiendo ese agasajo más allá de sus diferencias, de a poco se fue perdiendo, hoy se sumó la discriminación entre las distintas categorías (si es que las hay) de candidatos de JxC y ni que hablar entre UCR y PRO de Mendoza.

Lo que sí fue un cambio para destacar, ha sido la participación de la mujer en estos eventos.

La mujer, en los últimos años dejó de ser un elemento decorativo, y hoy Bodegas de Argentina tiene una presidenta, Patricia Ortiz, primera mujer que preside esta institución.

Hoy Patricia Ortiz se presentó en el desayuno de la COVIAR, institución divorciada de Bodegas de Argentina, toto un mensaje para destacar.

Estará en manos de las mujeres romper esa grieta.

Hoy, como en todos los años participe de este evento, donde pude ver mujeres dirigentas de partidos políticos, y el placer de conocer personalmente a la Rectora de la UNCUYO, Esther Sánchez, otra mujer ocupando un lugar de dirección.

Me hubiera gustado ver mujeres de los distintos partidos políticos, como era en otros tiempos, rompiendo con la grieta, empoderándose.

Por ideología, o mejor dicho por idiotez, hay quienes dicen no ir porque es la casa de los empresarios vitivinícolas, otros porque hay mucho oficialismo, claro como no va a suceder algo así si no ocupas el lugar, si te excluís.

Así es como también algunos dirigentes políticos provinciales o nacionales se ausentan, y dejan un espacio que antes compartían.

Este evento tenía la particularidad de tener un espacio distendido, propio de la vitivinicultura y no de “empresaurios” en que se negocian otras cosas.

Lamentablemente hoy más que nunca hemos podido ver como se hizo una vendimia para el FdT, otro para JxC y otro de la UCR.

Algunas caras se veían tensionadas por las famosas internas.

Felicité a la presidenta de Bodegas de Argentina por ir al desayuno de la COVIAR.

Agradecí conocer a la Rectora de UNCUYO.

También pude cruzar unas palabras con el Dr. Facundo Manes, de quien hago una mención especial en el Curso de Capacitación en Perspectiva de Género y en el libro “PERSPECTIVA” que presentaré en la próxima Feria del Libro. Algunas de sus charlas, desde su especialidad, sirven para entender el cerebro de hombres y mujeres.

Pude conocer a alguna mujer, que peyorativamente la nombran como la mujer de tal o cual político, si, como aquello de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, si nada más machista. En este caso puedo decir con alegría, que pude apreciar que tenemos algunos hombres en la política cuya esposa, pareja o compañera demuestra grandes capacidades, y que puede ser que por intermedio de ellas podamos construir una nueva sociedad con los valores que se fueron perdiendo, y que en próximas Vendimias podamos estar todos juntos y juntas en el mismo lugar.