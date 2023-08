Ante el aumento de la inseguridad en Mendoza, el senador Rafael Moyano reclama que el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Seguridad es frenado hace seis meses

Pasada la sesión del Senado provincial que es realizada los martes de cada semana, el legislador Rafael Moyano (Partido Justicialista) observó con cierta suspicacia la actitud del bloque de Cambia Mendoza de no brindarle apoyo –por lo cual no fue aprobado– al proyecto que presentó para que sea constituida sin más dilaciones la conducción de la Comisión Bicameral de Seguridad de Mendoza.

La preocupación radica en que, por esa situación y a pesar del alarmante aumento de la inseguridad, ese importante organismo constitucional –integrado por senadore y diputados de los distintos partidos con representación parlamentaria– lleva seis meses directamente sin funcionar al no tener autoridad que convoque a sus reuniones como debería hacerlo habitualmente.

“¿Qué esconde el Ejecutivo provincial?”

Ante este inentendible cuadro de inacción, el senador peronista se preguntó: “¿Qué esconde el (Poder) Ejecutivo provincial a través del Ministerio de Seguridad? Me imagino que algo oculta por lo cual no quiere que la Legislatura provincial acompañe un proyecto que hemos presentado para la conformación de la Bicameral de Seguridad, que es quien debe controlar y supervisar las políticas públicas que lleva adelante el Ministerio de Seguridad”.

Respecto del contexto de la situación reclamada, Moyano detalló: “Hoy (por el martes) he presentado un proyecto para que se conforme esta comisión, que es el Nº79.198, y los senadores del oficialismo no me han acompañado”.

“Seis meses” sin designar autoridades

“Es algo que preocupa –advirtió– porque hace seis meses que está acéfala esta comisión, que debe trabajar como lo ha hecho en otras oportunidades, cuando logró importantes éxitos como fue en su momento el mal accionar de quien era entonces el director general de la Policía, quien por hacer un mal uso de los recursos públicos fue destituido”.

En cuanto a la urgencia que conlleva su pedido, el legislador remarcó: “Estamos solicitando que se conforme (la comisión) porque hay hechos que preocupan, como fue la semana pasada el tema de los saqueos. Pero hay otros hechos que también preocupan, como la falta de políticas de seguridad. Hoy en día es público y notorio lo que pasa adentro de las comisarías, donde no hay recursos, donde no hay una rápida solución a las demandas que los ciudadanos diariamente exigen y solicitan”.

“La Legislatura no puede mirar para otro lado”

Por eso, finalmente consideró: “Estamos solicitando que esta comisión se conforme y tiene que ser rápido. La Legislatura no puede estar mirando para otro lado, ya que está para trabajar en políticas públicas. No sirve estar jactándose todo el tiempo de que el oficialismo es, de alguna manera, el paladín de las instituciones; (esto) lo tiene que cumplir. Entonces vamos a seguir exigiendo que la Bicameral de Seguridad se conforme”.