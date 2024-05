El intendente de Guaymallén dijo en Canal 7 que tiene listo el proyecto de reforma del Acceso Este. Esta iniciativa tiene una deuda de 30 años y va a mejorar la conectividad entre las zonas Norte y Sur del municipio. Para su ejecución, se contempla la implementación de un sistema de peaje

Marcos Calvente, el intendente de Guaymallén, adelantó que tiene desarrollado el proyecto de reforma del Acceso Este, por el que le pedirá a Cornejo el 1% de los U$S1.023 millones que eran de Portezuelo del Viento, ya que la obra está valuada en unos U$S12 millones de dólares. Para recuperar la inversión que pide, propuso implementar un sistema de peajes.

La intención del jefe comunal, según dijo en una entrevista con “Séptimo Día” (Canal 7), es hacer cruces a nivel en ese acceso, conectando de norte a sur las calles Urquiza y Avellaneda-Azcuénaga. Asegura que esos dos cruces mejorarían sustancialmente la situación de congestión vehicular en calle Arenales y aporta sustantivamente a la conectividad norte-sur del departamento.

Para respaldar su pedido, aseguró que esa obra es viable desde lo técnico y lo económico, que es una deuda que se arrastra desde hace más de 30 años y que mejoraría la conectividad, ya que ese acceso divide a Guaymallén en dos y marca una “herida vial”.

Calvente explicó que la oportunidad de hacer esa obra es ahora porque si bien ahora está sobre un tramo de la ruta nacional 7, cuando se termine la Variante Palmira que vincula el Este con Luján, ese tramo será jurisdicción de la provincia y por tanto será potestad de Vialidad provincial hacer obras en ese tramo.

“Por eso no corresponde que con fondos municipales se tenga que encarar una obra que es de la provincia y que beneficiaría a toda Mendoza, aunque ahora esa falta genera un perjuicio a la comuna”, explicó.

Y bromeó: “Si me dan esos 12 millones de dólares les siguen quedando más de 1.000 millones de dólares para otras obras”.

Recupero de la obra con el cobro de peaje

Calvente tiene claro que para habilitarle esos fondos, el gobernador Alfredo Cornejo le reclamará que cumpla con una condición que viene marcando desde que contó que tendrá disponible los fondos de Portezuelo del Viento, que es que esa inversión tenga un repago, es decir que se pueda recuperar parte de lo que se invirtió.

En el caso de la reforma del Acceso Este, el intendente sugirió que ese repago se haga con el cobro del peaje.

“Entendiendo que el peaje no puede aplicarse sólo en un tramo de una vía, sino que tiene que pensarse como un sistema. Hay que decir que el peaje no depende sólo de este proyecto, no hay que castigar a este proyecto, sino que es una decisión que se debe tomar con un alcance metropolitano, que me parece pertinente”, opinó.