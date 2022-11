El tres veces intendente de Maipú justificó su postura aclarando que “la provincia de Mendoza tiene su propia Ley de Tránsito así que tranquilamente el Gobernador puede adherir o no a esta ley”

Por amplio margen la Cámara de Diputados de la Nación votó a favor del proyecto de alcohol cero al volante -que pasó a Senadores- con la postura de los legisladores por Mendoza que se opusieron en su gran mayoría aunque Adolfo Bermejo, Frente de Todos, lo hizo a favor, según dijo, “en la defensa de la vida”.

Lo hizo durante la sesión especial en la Cámara Baja del Congreso de la Nación Argentina, luego de que justificara su voto en contra la radical Jimena Latorre, quien llegó con sus palabras hasta el mendocino oriundo de Maipú, reconocido departamento vitivinícola de Mendoza, al referir que “es una modificación demasiado chiquita”, considerando además que el proyecto “nos hace caer en la demagogia”.

Al momento de hacer uso de la palabra, Bermejo, se dirigió a quien presidía en ese momento la sesión, otro mendocino, el referente del PRO, Omar De Marchi, recordando: “Vengo como diputado de la provincia de Mendoza, provincia vitivinícola por excelencia. He sido tres veces intendente del departamento de Maipú, vecino suyo“, le dijo a De Marchi y continuó. “En la época en la que Usted también era intendente de Luján de Cuyo. Y mi departamento como el suyo la vitivinicultura es quizá la actividad que más riqueza genera en nuestros departamentos“, reconoció.

Reafirmando su voto a favor dijo: “La verdad es que vengo con mucha convicción a apoyar este proyecto. Lo hago con mucha convicción“, remarcó, arrancando el aplauso del público presente en las plateas superiores en el recinto de Diputados.

“Y además por que hace 10 años atrás, aproximadamente, presentaba en el Senado de la Nación, como autor, un proyecto de estas mismas características, casi al mismo tiempo en el que Randazzo era ministro y también presentaba desde el Ejecutivo un proyecto similar.

Contestándole a Latorre expresó: “Lamento mucho haber escuchado de alguna legisladora la palabra demagogia, que retumba por acá como un eco de algunos que lo dicen en Mendoza. Me parece que era innecesario ese calificativo porque podemos estar de acuerdo o en contra de esta ley. Pero semejante calificativo me parece que no hace falta“.

Ponderó el trabajo que se hizo “en el dictamen en mayoría” y al que realizó para la ocasión “la Agencia de Seguridad Vial, el Ministerio de Salud de la Nación, el Sedronar y la Asociación de Familiares de Víctimas de Tránsito”.

“No es una ley seca como aquí se dijo, no es una ley de vino cero, es una ley de tolerancia cero alcohol al manejar. En todo caso es una ley de cerveza cero, de gin cero, vodka cero, fernet cero, no solamente para el vino”, dijo, entre otras consideraciones.

Y se preguntó: “¿Por qué no alcohol cero cuando nosotros llevamos a nuestras familias a bordo de un vehículo?“. Produciendo una segunda ola de plausos del público. “La verdad que no tiene explicación”, respondió.