De Marchi confirmó en reiteradas ocasiones que irá por fuera de Cambia Mendoza en la búsqueda de ocupar el sillón de San Martín, discusión que desde el PRO nacional observan con preocupación frente a las elecciones 2023

Por segunda vez en pocos días, la titular del PRO en Argentina y precandidata a presidenta del Frente Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, apuró a Omar De Marchi quien ayer -jueves 16 de febrero- confirmó públicamente que hasta el 12 de abril no revelará si rompe con Cambia Mendoza o sigue dentro de la alianza provincial.

En ese tono es que Bullrich advirtió que el lunes próximo el PRO nacional debatirá en una reunión interna respecto a la polémica desatada por el titular del PRO en Mendoza y decidirá si interviene, partidariamente, a la provincia cuyana.

“La preservación de los distritos donde gobernamos está por encima de todo. Estamos buscando ser gobierno nacional entonces no se puede poner en crisis una provincia gobernada por JxC porque un dirigente diga `me importa más lo que me pasa a mí que lo que le pasa al país‘”, afirmó hoy Bullrich en declaraciones a radio Nihuil.

La situación entre De Marchi y Alfredo Cornejo se tensó aún más cuando el exgobernador de Mendoza lanzó oficialmente su precandidatura para suceder al actual gobernador, Rodolfo Suarez, quien en principio había sido criticado por el exintendente de Luján de Cuyo por su gestión al frente del Ejecutivo provincial.

De acuerdo con lo resuelto por Rodolfo Suarez, las elecciones generales se desarrollarán el 24 de septiembre próximo, en tanto, en función de esa fecha, las PASO a nivel provincial se realizarán el 11 de junio.

Desencantado con el rumbo de la gestión de Suarez y con ánimo de lanzarse también por la gobernación de Mendoza, De Marchi, ya confirmó en reiteradas ocasiones que irá por fuera de Cambia Mendoza en la búsqueda de ocupar el sillón de San Martín, discusión que desde el PRO nacional observan con preocupación frente a las elecciones 2023.

Requerida la exministra de la gestión del entonces presidente Mauricio Macri, sostuvo que “el lunes se va a tomar una decisión” en el marco de una reunión de la conducción del PRO nacional y agregó que un “equipo de dirigentes va a hablar con De Marchi” para intentar esclarecer la situación.

“No hay decisiones individuales. Hay un reglamento y se tienen que apegar a la ley. Soy presidenta del PRO y estoy pensando cómo se presenta el partido en 24 distritos de los cuales tres gobernamos. Para hacer las cosas bien, la ley es lo que rige”, dijo.

En la reunión del lunes pasado del PRO, Bullrich mantuvo un fuerte cruce con Rodríguez Larreta por la situación en Mendoza.