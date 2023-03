Los chicos de las inferiores de distintas escuelas de fútbol, pertenecientes a clubes tradicionales del Este de Mendoza, y de barrios barrios de Palmira, emocionaron a los más de 2 mil asistentes a las finales en la patria jarillera. También participaron de Montecaseros

Los chicos del departamento de General San Martín comenzaron el año con un multitudinario torneo de fútbol infantil que, en su primera edición acogió a 36 equipos, con más de 600 niños, de los cuales todos recibieron un reconocimiento deportivo.

Cada escuadra con su equipo técnico, donde las mujeres ocuparon un papel fundamental a la hora de consejos para las definiciones de los chicos en el campo de juego.

Los árbitros debieron controlar por momentos el juego debido a los intensos reclamos, especialmente provenientes de madres y padres que dirigían, detrás del arco, a sus niños en algunas de las jugadas en el área chica.

El espectáculo ardió bajo el sol soplete mendocino con una máxima que llegó a los 36 grados sobre cero. Cerca de las 16, el viento fue un aliciente durante la entrega de copas, medallas y otros elementos que fueron sorteados: gorras y un fútbol que quedó bajo el gobierno de una de las escuelitas participantes.

Los últimos partidos definitorios para el podio que pisaron los ganadores en sus distintas categorías, entre los 7 y los 14 años, fueron emocionantes por la entrega, habilidad y tesón de los pequeños que lo dieron todo.

Los goles eran ruidosamente festejados por las familias completas que había ido a alentar a sus hijos. Todo el tiempo, desde temprano, hubo partidos simultáneos en las cuatro canchas del Club San Jorge. El que representa Rubén Vespa, quien antes del cierre del torneo jugado al costado del Carril Chimbas adelantó una próxima competición “en la que trataremos de pulir algunos detalles que hemos advertido, aunque estoy muy feliz por la devolución tanto de los chicos como de los padres que fueron muy agradecidos por estar aunque el agradecido soy yo por haber confiado”.

El entrenador, quien reconoció el apoyo de la Fundación Mendocinos por el Futuro, que dirige el exdiputado nacional Luis Petri (UCR), “del doctor Fabián Ferro, con quien ya estamos estudiando la fecha que seguramente será durante un fin de semana completo”, de José “Pipo” Álvarez, por la Liga Rivadaviense de Fútbol, “y de Ariel Ibáñez, un referente en Palmira del fútbol infantil”. Este último reconocido, al ser mencionado por los altavoces, produjo la explosiva aprobación de los presentes.

El predio estaba plagado de pequeñas tribus deportivas con asistentes con el botiquín, el agua y las toallas para los pequeños atletas. Ante una lesión corrían para atender el herido en la contienda durante los episodios jugados.

De pronto estalló un gol y un chiquito, de los de más corta edad, salió corriendo a abrazar a su padre al borde de la cancha. Claro, había hecho el gol de su vida, y clasificaron para la final.

“La verdad es que estoy muy conforme, muy contento, con el suceso que hemos organizado. Mucha gente vino de Palmira. He caminado todo el predio en forma constante y cada vez veía más gente. A pesar de que hizo mucho calor, pero valió la pena el esfuerzo”, dijo Rubén Vespa, el director del primer Torneo de Fútbol Infantil del Club San Jorge.

Agradecido “por el entusiasmo que me hicieron saber los padres de los chicos, gracias a Dios. Rescato el valor de la gente de Palmira, que aman a sus niños. También el de los profesores de las escuelitas de fútbol y de los equipos de barrios, que me agradecieron de un suceso que llegó a tomar esta magnitud. Pero esto también es el principio, porque ya estamos pensando en un próximo torneo. Muchos padres también me pidieron que no la cortáramos aquí”, reconoció.

“Casi todos me pidieron que se siga haciendo. Porque es muy lindo lo que se vivió. Estamos pensando no tan solo en lo que es competencia de varones y ahora también incluir a las chicas. Analizamos el momento porque ahora muchas escuelitas están participando en algunas ligas de la zona de San Martín y Rivadavia. Vamos a buscar el momento, como durante un fin de semana largo para hacer algo mejor. Gracias a Dios este torneo nos salió bien”, celebró Vespa.

Cuando ya el campo de juego había quedado silencioso, sólo con algunos colaboradores y familiares de Vespa, pidió la oportunidad para seguir agradeciendo: “A la Fundación Mendocinos por el Futuro, a Gabriel Lara que colaboró mucho con las medallas, a Fabián Ferro que colaboró con las meriendas de los chicos y los trofeos, y a la gente que trabajó conmigo que hicieron todo por los chicos. También quiero agradecer a Ariel Ibáñez, el coordinador que ahora tengo aquí”.