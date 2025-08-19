La reconocida abogada mendocina se suma a la lista que encabezan José Luis Ramón y Daniel Orozco, con un fuerte eje en derechos constitucionales y justicia moderna.

Carolina Jacky, abogada con casi 50 años de ejercicio profesional especializada en asuntos previsionales y también en violencia de género, anunció que será candidata a diputada nacional en la lista liderada por José Luis Ramón y Daniel Orozco.

En diálogo con Sin Verso (lunes a viernes, de 9 a 12, por FM 91.7 y Ciudadano_News en Twitch), expresó con ironía: “Participé en política en la época de los Picapiedra, ahora estamos en la época de los Supersónicos”.

La abogada reveló que la decisión de ingresar a la política se produjo tras escuchar el discurso del presidente Javier Milei en Davos. “Lo vi con una carga de odio y discriminación, fuera del derecho, de las instituciones y de nuestros tratados. Después vino el planteo de derogar el artículo de femicidio y la autarquía universitaria. Entonces dije: no podemos seguir retrocediendo”, afirmó.

Poco después, su aparición en distintos medios atrajo la atención de José Luis Ramón, quien la convocó a sumarse a su espacio. “Me dijo que le gustaba el discurso que tenía, la defensa que hacía y que compartíamos plenamente el tema del derecho al consumidor. Y le respondí: sí, totalmente, el derecho de los consumidores y el derecho al medio ambiente están en la Constitución. Soy alberdiana y constitucionalista, el derecho es mi pasión”, subrayó Jacky.

A su vez, Jacky destacó el papel de la tecnología en su práctica profesional. Explicó que posee una computadora con un sistema de inteligencia artificial que reúne leyes, doctrina, jurisprudencia y modelos de demandas, lo que agiliza la resolución de casos. “El año que viene voy a cumplir 50 años de ejercicio de la profesión y sigo incorporando herramientas”, remarcó.

Sin embargo, advirtió sobre la falta de actualización normativa: “Muchas leyes no están adaptadas a estas modernidades que agilizan la vida. Hoy la conectividad es indispensable para el acceso a la justicia. ¿Cómo se defiende quien no tiene internet? Firmamos tratados internacionales, pero no los cumplimos como Estado”.

En esa línea, insistió en la importancia de garantizar derechos y garantías constitucionales: “Si no peleamos por nuestros derechos, los vamos perdiendo. La libertad no es hacer lo que quiero, es respetar la ley, la Constitución y los tratados internacionales”.

Jacky también relató que pidió ver la plataforma de Protectora y se sorprendió con la inclusión de la economía social de mercado como eje programático. “Para mí es fundamental. Fue el centro de la plataforma del Partido Cívico Independiente de Alsogaray en tiempos de Frondizi. Estoy de acuerdo en que no se puede gastar más de lo que entra, pero hay sectores vulnerables que necesitan ayuda: jubilados, personas con discapacidad, hospitales como el Garrahan”, señaló.

Además, cuestionó la falta de controles eficientes: “Con la tecnología actual es muy fácil auditar. No puede ser que en un año y nueve meses no se haya podido avanzar”.

Por último, la abogada aclaró que le pidió a Ramón que el espacio no realice alianzas electorales que diluyan su identidad política. “Le dije que no hagamos un ‘revuelto gramajo’. Necesitamos una propuesta clara y coherente”, sostuvo.