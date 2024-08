La maratonista a diario recorre 24 kilómetros entre su trabajo y su casa en Mendoza. Ahora llegará hasta la capital de Francia para completar una fecha en los JJOO 2024.

Cecilia Yamin, arquitecta y atleta, contó en el noticiero de Ciudadano News, El Interactivo: “Me enteré por las redes en 2021 que estaba la posibilidad de los juegos olímpicos, a desarrollarse en el 2024 con el agregado de atletas amateur, es decir, no los atletas de élite, sino atletas de todo el mundo que podían participar de una competencia en carrera. Hay dos modalidades, una de 10 kilómetros, en la que salí sorteada y tuve que hacer unos desafíos para poder ingresar al sorteo y otra modalidad de 42 kilómetros”.

“Voy a recorrer todo el microcentro de París donde está la mayor parte de los monumentos icónicos que tiene y yo al ser arquitecta voy a disfrutar de todo eso que en algún momento estudié“, valoró.

Y añadió: “Toda mi vida hice deporte en distintas disciplinas, tenis, pádel, vóley, vóley playa. Me gusta el deporte y en los últimos años me dediqué al atletismo y para poder entrenar, con el trabajo y la familia, la posibilidad era aprovechar mi traslado a los lugares de trabajo para poder entrenar. Así fui sumando kilómetros. Toda la vida hice deportes”.

“Tengo gente que me apoya. Una organización. Una fundación que me ha brindado su apoyo, mucha gente del país, amigos, apoyo tengo de todos lados, pero siempre es bienvenido lo que la gente pueda colaborar y sobre todo en la fundación, mi intención es dar a conocer la fundación de trasplante de médula ósea a la que pertenezco, creada en Mendoza y como es ONG no recibe otros aportes que no sea de los ciudadanos“, dijo.

Admitió que, “corro por la fundación, para que la gente pueda unirse por Facebook o Instagram, que pueda colaborar, dar una mano, no solo en lo monetario, sino también que dar un trasplante, hacer un trasplante y donar médula es más simple de lo que se cree. A través de las redes lo que queremos es brindar información”.

“Previo a la carrera y posterior a la misma voy a llevar un banderín y una bandera. La fundación, el alias para quien quiera colaborar es: fundacion.tmo y en Instagram y Facebook se pueden unir a través de fundaciontmo.org. Viajo el miércoles 7 de agosto, la carrera es el 10, hora de París 23:40″, detalló.

La estadía, “corre por mi cuenta, me he ido asesorando por amigos que han viajado y he conseguido poder estar en un hostel. Lo demás veré allá, por ejemplo, comida, traslado. Somos 20.024 para 10km y 10.024 para 42km. Estamos todos identificados, tenemos un número de corredor, un número de salida, cada 10 minutos van saliendo corredores”, contó.

“Viajo sola. Es la primera vez que viajo a Europa, lo más lejos que he ido es a Chile. Entiendo francés e inglés, pero con el traductor es más sencillo y voy a poder comunicarme. En esta carrera también hay atletas de Chaco, Misiones y Entre Ríos. De acá de Mendoza no conozco a nadie que lo haya hecho”, confesó.

Y cerró: “Siento mucha emoción, esta posibilidad abre puertas enormes para estas 48.040 personas que vamos a ir a hacer una carrera. Para el deportista este es un sueño cumplido”.