En un comunicado oficial el Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza informó de la desvinculación de Darío Alaniz como DT del plantel

Darío Alaniz no seguirá al frente del plantel profesional y se despide de Gimnasia y Esgrima de Mendoza como DT en la Primera Nacional. El club del parque General San Martín confirmó su salida de común acuerdo con la dirigencia a mitad del torneo de la Primera Nacional.

Alaníz se despedirá este martes antes de la práctica en el Predio del Aeropuerto que será dirigida por el Preparador Físico, Fabián Della Gaspera según informó el club en un comunicado oficial. Junto al “Lechuga” se van sus ayudantes de campo Martín Puppato y Antonio Torre.

El Lechuga asunío en marzo tras la salida de José María Bianco que llegó con mucha expectativa pero que no le encontró la vuelta al plantel.

Algunas versiones indican que en la búsqueda del reemplazo uno de los candidatos firmes es Ezequiel Medrán ex DT de Rafaela pero tampoco descartan a Pablo Frontini (ex DT de Defensores de Belgrano y Temperley) y Lucas Bovaglio (ex Instituto).