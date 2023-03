Las familias damnificadas por ambas empresas piden a la sociedad mendocina su apoyo y al procurador Gullé que revea estos juicios para que sea haga justicia verdadera, una vez por todas den penas ejemplificadoras para que dejen de estafar, algo tan común hoy en día y que crece de forma agigantada

Los damnificados de la millonaria estafa de la Empresa Piscinas AP liderada por Diego Mei y Leonardo Zocolillo, luego de esperar más de tres años por justicia están cada vez más cerca que los inculpen por estafa.

Las más de 120 familias de toda la provincia (aunque serían muchas más, pero por no someterse a la burocracia de la justicia no denunciaron) están a la espera del juicio abreviado que estará a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 7, que encabeza el Doctor Flavio D’ Amore de la UFI de Delitos Económicos que se realizará el 31 de marzo a las 12:20 horas en el Polo judicial.

Un grupo de damnificados al no estar de acuerdo con este juicio abreviado presentará una carta al Doctor Alejandro Gullé, Procurador de la Corte, para poder tener la posibilidad de expresarse en un juicio como debe ser. Este pedido es porque con este juicio abreviado propuesto por el Doctor D’ Amore termina no dando la justicia que se esperaba ya que sólo le darían tres años en suspenso siempre y cuando se declaren culpables, y los damnificados no recuperarían nada de lo que pagaron ya que Mei Y Zocolillo no tendrían nada a su nombre. Increíble.

Una de las damnificadas manifestó que realizó la demanda penal y civil y cuando se tuvo que notificar a Diego Mei en su domicilio declarado en la justicia la hermana manifestó que hace un año y medio no vivía ahí. “Esto indigna”, contó la mujer que no quiso dar a conocer su identidad por miedo a represalias, ya que “este hombre debe informar su domicilio a la justicia y no lo hizo. Realizó una estafa millonaria, en la que participó su esposa, y anda suelto como si nada y no recibe las notificaciones de los juicios civiles. Obviamente esto indigna y hace que dejemos de creer en la justicia. Con el juicio abreviado sólo se logra que se declaren culpables y que Dios nos pague lo que nos estafaron” aportó indignada.

Juan, otro de los estafados, expresó que a un grupo de gente que declaró el fiscal le informa que el juicio se realizaría el 29 de marzo a las 8 de la mañana y que no es necesario que acudan al Polo judicial, que ellos “gentilmente nos enviarían un link para seguir el proceso…todo esto lo hacen para que no vayamos a expresar nuestro enojo con estos estafadores, pero a otro grupo que han realizó demandas civiles y penales contra estos supuestos empresarios les informan que el juicio se realizara el 31 de marzo a las 12 horas. Raro es esta doble información, diferentes días, ¿qué está pasando?, algo no sabremos que tenga preparado la justicia para arreglar con estos tipos y sus defensores”.

“Parece extraño, acota Luis, ya que el mismo Doctor D’ Amore en una causa similar de estafas a 50 familias por unas casas que serían construidas por la Empresa Viviendas Norte, también decidió llevar a José Fiorentino a juicio abreviado. No será que el Doctor Gullé debería pedirle explicaciones a D’ Amore porque a estos estafadores Mei, Zocolillo y Fiorentino van a juicio abreviado sin que devuelvan un peso a los damnificados. Es triste hay gente que perdió todos sus ahorros entregándoselos a estos estafadores con la ilusión de tener su pileta o su casa propia”.

“Hubo una damnificada que murió esperando su pileta, familias enteras vieron truncado su sueño. Ellos, los estafadores, siguen como si nada caminando por la calle como grandes señores, en hermosos autos a nombre de otras personas, y nosotros sin recuperar un solo peso. Y lo peor de todo que en el caso de Mei se hace el enfermo para que no lo inculpen, pero cuando uno lo llamaba y reclamaba porque no cumplía bien que te amenazaba, y se hacia el muy gallito, con solo acordarme me da bronca y ganas de llorar, necesitamos una justicia verdadera” dijo con la voz entrecortada Juan Carlos, otro de los engañados por Mei y Zocolillo.

Sergio, estafado por Viviendas Norte, anuncia que “esta mañana a las 10 se reunirán en las escalinatas de Tribunales por Patricias Mendocinas para reclamar que el procurador Gullé revea la situación de los juicios abreviados y en busca de justicia. ¿Evadieron impuestos, realizaron asociaciones ilícitas, estafaron, y la justica solo los llevara a juicio abreviado? ¿Y nosotros que? ¿Nuestros ahorros quien nos lo devolverá? Lo más grave es que Fiorentino hace años que viene estafando y nadie hizo nada. Le pido encarecidamente al Doctor Gullé haga justica, somos muchas familias mendocinas que fueron estafadas y con los juicios abreviados no se lograra nada, ya que ni siquiera irían a la cárcel porque le darían tres años. Es un chiste, una verdadera vergüenza”.

Las familias damnificadas por ambas empresas piden a la sociedad mendocina su apoyo y al procurador Gullé que revea estos juicios para que sea haga justicia verdadera, una vez por todas den penas ejemplificadoras para que dejen de estafar, algo tan común hoy en día y que crece de forma agigantada.