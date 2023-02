El primer Torneo de Fútbol Infantil del Club San Jorge inició a las 8 del sábado en el predio que posee en Palmira. Unos 600 niños, entre 7 y 14 años, comenzaron a disputar la competencia que tendrá sus ganadores el fin de semana próximo en la instancia que coordina Rubén Vespa

Unos 600 niños jugadores de fútbol, representando a 36 equipos, casi todos de Palmira, en el departamento de General San Martín, iniciaron -junto a sus familias- la experiencia del primer Torneo de Fútbol Infantil del Club San Jorge, en el predio de cinco hectáreas que posee a la vera del Carril Chimbas.

Con el entusiasmo intacto por el desarrollo del deporte en los integrantes más jóvenes de las familias de Palmira, Rubén Vespa, entusiasta del club del mismo distrito jarillero, explicó: “Después de muchos años en el deporte, a través de mi hijo que fue jugador, retorné al fútbol infantil a través del empuje que me dieron Luis Petri y Fabián Ferro, porque ellos habían apostado mucho al deporte en Mendoza, con el fin de organizar este torneo que ha sido un logro de la gente de Palmira”.

El hombre de 57 años celebró en el predio de cinco hectáreas que posee varias canchas de fútbol sobre el Carril Chimbas, “la participación de unos 600 chicos que no estarían aquí si no fuera por el apoyo que les brindan sus familias completas que han venido hoy a festejar con este espectáculo deportivo maravilloso. Muchos de los papás me han transmitido la alegría con la que están disfrutando de este torneo y se los agradezco muchísmo por haber venido”.

“Aquí hay unas 10 escuelitas de fútbol y también equipos barriales de distintos lugares de Palmira que hoy se han presentado. Son todos de Palmira excepto el de Montecaseros por lo que agraezco mucho a ese club por haber enviado a sus jugadores. Especialmente le agradezco a José “Pipo” Álvarez, un gran dirigente de la Liga Rivadaviense de Fútbol“, repasó.

Destacando la incidencia positiva que posee el deporte en la infancia de cualquier persona, Vespa, marcó que, “uno de los objetivos fue ese. Este suceso deportivo lo he estado organizando junto a Ariel Ibáñez, quien es un referente en la formación de futbolistas en Palmira, y fue quien hace muchos años estuvo con mi hijo. Ariel es uno de los pioneros del deporte en este distrito de San Martín y por eso es que no podía dejar de ser convocado, por su vasta trayectoria, experiencia y ejemplo de persona“.

Vespa añadió en el Club San Jorge, “también tenemos veteranos que juegan y practican aquí y que tienen más de 40 y más de 50 años. El Club San Jorge se formó a través de un grupo de amigos que teníamos nuestros hijos participando con la ilusión de competir. Formamos un grupo con el que conseguimos la personería jurídica y empezamos a participar en la Liga Infantil de Fútbol de Mendoza (LIMFI). Que es una liga paralela a la Liga Mendocina, momento en el que teníamos casi unos 250 chicos”.

“Después llevamos a todos esos chicos al club a participar, de los cuales a muchos de ellos, otros 250, fueron inscriptos en el Club Palmira y en ese entonces paramos un poco en San Jorge y fuimos a competir al club jarillero. Este torneo en el cual estamos ahora convocó a chicos desde los 7 y hasta los 14 años. Aquí están compitiendo 36 equipos que representan a 4 categorías“, completó.

El torneo disputará las fechas finales el próximo fin de semana en el que se coronarán los campeones de las categorías participantes, “aunque todos los chicos se llevarán un reconocimiento por haber participado para llevar a sus casas junto a sus familia“.

La instancia deportiva a miles de personas estuvo apoyada por el precandidato a gobernador de Mendoza, Luis Petri, abogado y exdiputado nacional, quien competirá en las próximas elecciones en la provincia cuyana dentro del Frente Cambia Mendoza.

“Claramente Mendoza tiene que cambiar porque la pobreza aumenta, porque el empleo no crece, porque la matriz productiva está estancada y tenemos que trabajar por nuestros niños”, manifestó Petri.

Fabián Ferro, médico clínico de San Martín, también estuvo junto a su equipo colaborando en la competencia luego de haber confirmado que competirá por la intendencia del departamento del Este mendocino como precandidato y formando parte de la propuesta electoral de Petri. El profesional de la salud estuvo a cargo de la unidad COVID en el Hospital Perrupato en el momento más duro de la pandemia y sigue a cargo de la Unidad de Clínica Médica en ese nosocomio de referencia regional.

Luis Petri y Fabián Ferro, representan a la agrupación política Mendocinos por el Futuro y el próximo martes 28 de febrero realizarán, desde las 20.30, un acto de lanzamiento de campaña en San Martín en Disc Crazy, a metros de la intersección de la Avenida Eva Duarte de Perón y Lateral Sur del Acceso Este.