La candidata a diputada provincial por la Unión Mendocina es Licenciada en Ciencias de la Educación y aspira a fortalecerla en caso de resultar electa

Alguna vez una mujer soñó en convertirse en legisladora. Fue hace muchísimos años, en La Rioja. Fue en 1900 y esa mujer, que estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires, fue elegida en las elecciones del año 1934 como diputada provincial, convirtiéndose en la primera en plantar bandera en la política latinoamericana.

Luego vinieron muchas más (en la Argentina Eva Duarte de Perón, Isabel Martínez de Perón (Presidenta de la Nación), Lucía Corpacci (Gobernadora de Catamarca), María Eugenia Vidal (Gobernadora de Buenos Aires), Fabiana Ríos (Gobernadora de Tierra del Fuego), Rosana Bertone (también Gobernadora de Tierra del Fuego), Alicia Kirchner (Gobernadora de Santa Cruz), Mercedes Aragonés de Juárez (Gobernadora de Santiago del Estero), Claudia Ledesma Abdala de Zamora (también Gobernadora de Santiago del Estero), Arabela Carreras (Gobernadora de Río Negro), María Alicia Lemme (Gobernadora de San Luis) o Laura Montero (Vicegobernadora de Mendoza) que fueron abriendo el camino para las mujeres que se atrevieron a incursionar en el mundo de la política.

Cintia Gómez (39), de profesión docente, Vicepresidente del PRO en el departamento de Maipú, es otra de las damas que se metió de lleno en la política y aspira a convertirse en diputada provincial por el segundo distrito representado a la Unión Mendocina que encabeza Omar De Marchi.

“Es la primera vez que intento ocupar un cargo legislativo, nunca lo he estado ni como diputada ni como senadora, ni como concejal. Esto se produce por una propuesta de Omar De Marchi donde me propone sumarme a su proyecto después de un montón de años de trabajo en el PRO Mendoza. Actualmente soy la Vicepresidente del partido en el departamento de Maipú, donde acompaño a Valentín González que es el Presidente” dice quién es docente por vocación desde hace más dieciséis años.

“Estoy en la política desde hace cuatro años y esta propuesta no es a modo personal, es el reconocimiento al equipo de trabajo del PRO Maipú que me acompaña. Hemos trabajado mucho a nivel departamental, siempre hemos estado muy presente en el territorio y hoy me toca ocupar otro espacio con nuevos desafíos importantes” agregó quién es mamá de Juan Pablo (10) e Ignacio (6).

“Omar es una persona que lleva muchos años en cuanto a gestión. Cada vez que salimos a la calle y contamos sobre la Unión Mendocina, la gente inmediatamente lo relaciona con Luján y es verdad porque es una gestión que comenzó con Omar y es ahí en donde vemos el plan que comenzó en Luján y que hoy continúa Sebastián Bragagnolo en el departamento de Maipú. Se advierten los resultados. Cuando hay un plan de trabajo las cosas suceden y necesitamos que en Mendoza las cosas sucedan” marcó con énfasis Cintia.

“La propuesta es abocarme de lleno en lo que es la educación. Es mi ámbito, es donde me siento más cómoda. Lógicamente me gustan todas las áreas, pero la educación es lo que he estudiado, soy Licenciada en Ciencias de la Educación. La parte pedagógica me encanta, me encanta el plan a largo plazo que es lo que necesitamos en la educación de Mendoza. Tenemos una educación que hoy está bastante frenada con las pizarras clásicas, el pizarrón verde con la tiza blanca. Hay docentes muy capaces y muy preparados pero que están muy limitados porque no hay inversión como la que debiéramos tener” agregó la candidata.

“El discurso del Gobernador me pareció bastante limitado. Habló del PLEM (Plan de Lectura y Escritura Mendoza) pero me parece que la educación es mucho más que eso. Hay puntos mucho más relevantes y los necesitamos proyectar a largo plazo” advirtió en tono crítico.

“Si (Domingo Faustino) Sarmiento se levantará no tendría ningún tipo de inconveniente para dictar clases. Todo está igual que ese entonces. La pizarra, los pupitres, todo igual. En lo personal en las escuelas en donde he trabajado me gusta mucho desestructurar, donde el alumno sea el protagonista de sus conocimientos. No creo en esas aulas clásicas que tenemos, del banco uno atrás del otro. Es importante que el docente comience a flexibilizar esos momentos de aprendizaje donde el niño sea el protagonista de su propio aprendizaje cognitivo. Hay que salir de lo clásico. ¿Si resucitará un médico de la época de Sarmiento, podría curar hoy una enfermedad como el COVID?, creo que no” se preguntó y respondió a la vez.

“Me gustaría llegar al cargo, por supuesto que sí porque siento que tengo cosas para aportar a la comunidad. Hay que tener fe por que la Unión Mendocina está haciendo las cosas bien, somos una gran opción. Somos un frente nuevo en donde hay muchos partidos políticos comprometidos por un mismo objetivo. Queremos volver a ser esa Mendoza pujante, competitiva que fuimos” deseó en la parte final de la entrevista.

“Somos el verdadero cambio. Somos personas comprometidas. Conozco el equipo de Omar De Marchi, es gente muy profesional en lo que hace. Hoy la gente busca caras nuevas y creo que Omar es la persona indicada” afirmó la candidata a diputada provincial por la Unión Mendocina.