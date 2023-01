Desde el espacio político que en la provincia representa Omar De Marchi presentaron una larga lista de quejas a los radicales de Mendoza que hoy convocaron a una reunión de la alianza confirmando que no asistirán

El Frente Cambia Mendoza se debate por estas horas sobre su futuro en un momento en el que la escalada de críticas desde el PRO, por su falta de participación en decisiones y proyectos oficialistas, llegó a un alto nivel con un duro comunicado en el que anticiparon su ausencia de la reunión de esta tarde, a las 19, en la sede de la UCR de Calle Alem, en Ciudad.

Lo que en su momento fue la génesis de la alianza, luchar contra el kirchnerismo, ahora los motivos para estar bajo la sombra de Juntos por el Cambio escasean, y más cuando el apetito de Omar De Marchi aumentó en su afán de llegar al sillón de San Martín en las próximas elecciones provinciales. Aunque aún resta saber si el gobernador Rodolfo Suarez desdoblará o no la elección en una nueva primaria, como la lograda por los intendentes justicialistas, menos el de Maipú, y el aún oficialista de San Carlos.

Ahora, una aplastante votación por el NO a la reunión de Cambia Mendoza en Ciudad, de 24 a 6, evidenció el malestar profundo que existe desde hace tiempo con la forma de conducir el futuro de la alianza de parte de UCR local, haciendo blanco en la figura de Alfredo Cornejo respecto a la falta de consulta al PRO sobre asuntos ejecutivos en la provincia cuyana.

Entre los escasos votos por el SÍ, la concejal de Ciudad de Mendoza, Sol Salinas, PRO, ya anunció que sí asistirá a la reunión de hoy en la casona de Calle Leandro N. Alem, sosteniendo que “no hay funcionamiento partidario, solo intereses personales”, en clara alusión a De Marchi, quien se levantó en los últimos meses como el principal problema interno para la gestión de Suarez.

Recién terminamos un “zoom” del consejo provincial del @ProMzaOK donde las autoridades del PRO rarificaron la ausencia a la reunión del @FrenteCambiaMza convocada para mañana. 👇🏻 — SOL SALINAS (@solsalinasG1) January 23, 2023

“Lo único que hacen es desvirtuar las herramientas democráticas rompiendo con el diálogo y la discusión permanente necesaria. Estás prácticas no son nuevas, cada vez que no ganan una discusión, o no les gusta, se corren o rompen a lo hicieron con el PD, ahora lo hacen con el Frente Cambia Mendoza y lo están intentando con el PRO”, se quejó la mendocina.

También el senador Pablo Priore, fustigó al exintendente de Luján de Cuyo: “Ha secuestrado” al partido, y lo ha “transformado en un refugio de sus amigos del PD”. “Hoy el PRO de Mendoza es un partido cerrado antidemocrático autoritario, que en 7 departamento no cuenta con sus organismo funcionando, devuelvan el PRO, elecciones internas ya“, pidió.

@omardemarchi a secuestrado el Pro de Mza la transformado en un refugio de sus amigos del PD, hoy el PRO de Mza es un partido cerrado antidemocratico autoritario, que en 7 departamento no cuenta con sus organismo funcionando, devuelvan el PRO, #eleccionesinternasYa https://t.co/4SJ4NCDr37 — Pablo Priore (@PabloPriore) January 24, 2023

Del otro lado del charco, desde la mayoría del PRO en Mendoza, adhirieron a la durísima misiva que recibió Tadeo García Zalazar, titular de la UCR loca, de parte de Álvaro Martínez, titular del partido amarillo en la provincia cuyana.

Carta de Martínez a Zalazar

Sr. Presidente

UNIÓN CÍVICA RADICAL

Provincia de Mendoza

Lic. Tadeo García Salazar

Desde el Consejo Provincial del Pro, en reunión formal, hemos decidido no asistir al encuentro cuya invitación usted ha cursado; y

destacamos que vemos, con desazón, que nuevamente se insiste en ignorar los planteos que realizamos anteriormente para dar vitalidad al

frente Cambia Mendoza.

Como usted sabe, luego de concluido el proceso electoral del año 2021, no ha existido rutina de funcionamiento regular en el ámbito del

Frente, no se ha convocado a una sola reunión donde se pudieran intercambiar opiniones sobre proyectos, o sobre el rumbo de la gestión

de gobierno, lo cual lamentamos sinceramente.

Inclusive han avanzado con decisiones en forma unilateral, en nombre del Frente Cambia Mendoza, sin consulta previa ni comunicación

alguna al resto de los partidos que integran este Frente.

Desde el PRO reiteramos nuestro compromiso con los valores que nos convocaron a encontrarnos en el año 2015 para frenar al

kirchnerismo. También con el diálogo sincero y directo como mecanismo fundamental para superar las diferencias y encontrar, con coherencia y de forma decidida, la solución a los temas de máxima urgencia para Mendoza.

Siempre sostuvimos, y lo seguiremos haciendo, que nuestro objetivo principal es transformar la provincia y trabajar por y para los

mendocinos con verdad y firmeza. En esa línea, hemos hecho aportes y sugerencias de mejoras en el ámbito legislativo, único ámbito donde

forzosamente existió espacio para interactuar, por ausencia de un ámbito de discusión en el Frente como se señalara anteriormente.

Sólo en la Legislatura pudimos aportar nuestras ideas e iniciativas, la mayoría acompañando acciones del gobierno provincial, y en otras, señalando errores, en la RTO que consideramos un nuevo impuesto y molestias para los ciudadanos; la reforma en los procedimientos de la

Suprema Corte de Justicia que debilitaba al Poder Judicial o la dudosa maniobra de avanzar por decreto con un roll over de deuda hoy

judicializado, y tantas otras sugerencias que no tuvimos el espacio necesario para intercambiar ideas en forma previa, que no fuera la

Legislatura.

Ojalá Cambia Mendoza hubiera imitado el modelo organizacional de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que mantuvo un ritmo de

reuniones permanentes donde se discutían aspectos relacionados con la organización del espacio y con los temas más importantes de la

Argentina.

Articular un Frente político requiere de coincidencias en las formas y en el fondo de los asuntos centrales, y sobre todo en la confianza que

sólo se consigue con buena fe. Estas actitudes han estado ausentes en varios dirigentes de un sector del radicalismo, y de su socio principal, la izquierda de Libres del Sur, llegando incluso a agredir y descalificar en términos personales a dirigentes de otros partidos, sólo por señalar con datos fidedignos algunos asuntos a mejorar en la gestión provincial.

Desde el primer día nos propusimos fortalecer la institucionalidad y transformar Mendoza. Ese sigue siendo nuestro principal desafío, porque

evidentemente los resultados no están a la vista, y no vamos a claudicar en la firmeza de nuestro compromiso.

Asimismo, siempre advertimos con preocupación la persistente conducta de un sector del radicalismo de inmiscuirse en la vida interna

de los partidos integrantes de la coalición.Y aunque algunos actores políticos crean que estas acciones de no respetar a otros partidos son

tácticas inteligentes y pícaras, sostenemos que a juzgar por los resultados en materia de transformaciones importantes para Mendoza, no se ha podido avanzar de forma significativa en ningún área de la gestión y los números de la Provincia así lo indican. Porque en el intento

de atomizar a propios y extraños, el Gobierno de Mendoza se quedó sin interlocutores válidos con quien discutir y acordar reformas estructurales y poder sostenerlas en el tiempo. Los resultados de estas maniobras están a la vista.

No obstante estas reflexiones, siempre estamos dispuestos a reabrir el diálogo constructivo para fortalecer una posible alianza futura,

aunque seguimos advirtiendo que será muy difícil lograrlo. Sobre todo, si algunos integrantes del frente persisten en la utilización de métodos ajenos al respeto y la buena fe entre las partes.

Por último, y al sólo efecto informativo, le solicitamos nos indique a qué partidos políticos con personería jurídica provincial reconocida se ha

convocado, y rogamos, que aún en nuestra ausencia, consignen claramente la calidad de representación que alegan quienes eventualmente asistan. Todo, en resguardo de la seriedad, la buena fe y la verdad que se le debe a la ciudadanía en general.

Álvaro Martínez

Presidente PRO Mendoza

Mendoza, 24 de enero de 2023.