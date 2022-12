El último parte médico arrojó que la pequeña continúa en la terapia intensiva del nosocomio pediátrico Humberto Notti. Hasta el momento los padres de la niña no fueron detenidos

Una pequeña de tan sólo dos meses continúa internada en la terapia intensiva del Hospital Notti luego de que su madre la llevara el sábado por la mañana alegando que la bebé no se alimentaba bien.

Sin embargo, cuando los médicos la revisaron constataron que la criatura presentaba severas heridas, entre ellas una fractura de cráneo, y por ello dieron rápidamente aviso a la Policía.

Desde ese momento el hecho se comenzó a investigar como un posible caso de maltrato infantil y por ello intervino tanto la Fiscalía de Homicidios como el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).

El parte médico del Notti de este lunes indicó que la bebé continúa internada en la Unidad de Terapia Intensiva y que su pronóstico es reservado.

La madre de la menor, de 30 años, la llevó al nosocomio pediátrico el sábado por la mañana y les indicó que le llamaba la atención que su hija no se alimentaba bien.

Al revisarla, habrían constatado que tenía una fractura de cráneo, otras lesiones y hemorragias internas. Mientras evaluaban su cuadro, sufrió una convulsión y quedó en terapia intensiva.

Debido a la gravedad de las lesiones, desde el hospital llamaron al 911 e intervino la Fiscalía de Homicidios a cargo del fiscal Carlos Torres. Cuando los efectivos hablaron con la madre, esta mantuvo su versión y no dijo nada sobre los golpes.

Hasta este lunes los progenitores no habían sido detenidos ya que el fiscal Torres aún no logró determinar si las heridas son, o no, compatibles con un hecho de maltrato infantil.