La Secretaría de Hacienda de la Comuna, Elizabeth Crescitelli presentó un cierre de su gestión, ya que a partir del 25 de este mes, deja su cargo por haber sido electa diputada provincial, y lo hace con el Presupuesto 2024 aprobado.

“Hemos logrado en cuatro años de gestión y a pesar de variables macroeconómicas desfavorables, tener un Municipio con resultado financiero absolutamente positivo. Hemos desendeudado la Comuna , aún frente a obras que están en ejecución, pagando certificados con fuertes ajustes; también hemos podido transmitir el esquema del presupuesto 2024”, dijo la funcionaria.

“Agradezco al intendente Raúl Rufeil por el respeto que ha tenido por lo técnico. Nos conocemos hace mucho tiempo, pero ha sido sumamente respetuoso de las decisiones que se debían tomar, ya que es muy difícil decir que no, en pos de la premisa de que no se puede gastar más de lo que se recauda y que es la única forma de saber que los sueldos, los medios aguinaldos, los proveedores y los compromisos de la Municipalidad estén absolutamente respaldados”, agregó Crescitelli.

El presupuesto 2024 se aprobó en estos últimos días junto con la tarifaria, “con un criterio de prudencia”, según explicó la funcionaria: “Prudencia en cuanto a la recaudación, sabiendo que se ve afectada por la reducción que ha habido de IVA y Ganancias e impuestos que hacen que la coparticipación, disminuya. Y también prever la disminución de recaudación propia. Lamento que la oposición no haya acompañado, solo por el hecho de ser oposición, porque técnicamente no había motivo para no aprobarlo por unanimidad, como lo han hecho otras comunas”.

En cuanto al sucesor que ocupará el cargo de Crescitelli, a partir del 25 de noviembre, el intendente Rufeil decidió mantener el equipo y designar al actual contador general de la Comuna, Gustavo Pérez.