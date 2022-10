Este mediodía, familiares y amigos de la estudiante fallecida se autoconvocaron en la rotonda de la UNCuyo. Explicaron que la tragedia se podría haber evitado si la universidad hubiera trasladado la actividad para otro día y si hubiera dispuesto un transporte para la práctica de educación física.

Durante el mediodía de hoy jueves -20 de octubre de 2022- familiares y amigos de la estudiante fallecida, Lucía Masman, se convocaron en la rotonda de la UNCuyo. La concentración se desarrolló por un pedido de justicia para la víctima fatal y única imputada, María del Cielo Vergara, de 19 años, quien conducía la camioneta.

Los autoconvocados sostuvieron que la tragedia se podría haber evitado si la universidad hubiera trasladado la actividad para otro día, debido a que las malas condiciones climáticas ya estaban previstas por Defensa Civil.

Respecto a la situación de Vergara, amigos y compañeros de la joven indicaron que ella actuó ante una necesidad por las fuertes precipitaciones y que su intención solos era acercarlos hasta la parada del colectivo.

“La universidad no garantizó la seguridad de los estudiantes en las practicas obligatorias de actividad física, había alerta naranja un día antes por tormenta y caída de granizo, y ellos no lo tuvieron en cuenta. Obligaron a los alumnos a realizar esta salida que terminó en una tragedia”, indicó María Laura, a Radio Jornada 91.9.

“Nos molesta que la universidad no ha dicho la realidad de los hechos de la situación. No es verdad que elegimos la actividad, nos meten en la que queda cupo. Solo eligen los que alcanzan a inscribirse”, señaló la estudiante de la UNCuyo.

“Pedimos justicia porque la única imputada es una estudiante, y en realidad la responsabilidad es de la universidad que no garantizó en bienestar de los alumnos en una caminata con riesgos meteorológicos que estaban anticipados”, expresó la joven en el programa de “Juntos de Mañana“.

“Responsabilizan a esta chica, cuando los mismos profesores les pedían a los estudiantes que los que habían ido en vehículos trasladaran a los que estaban a pie. La chica acusada actuó ante una necesidad para no dejar a sus compañeros tirados en una tormenta de granizo, no tenían en que volver y se subieron 16 alumnos en una camioneta porque la un UNCuyo no puso ningún medio de transporte”, manifestó la autoconvocada.

Autoridades de la UNCuyo

Este mismo jueves las autoridades de la universidad hablaron sobre el accidente que ocurrió el lunes en El Challao, que protagonizó un grupo de estudiantes de la casa de altos estudios.

Desde la universidad resaltaron, que la prioridad es resolver los problemas psicológicos que generó elaccidente a las familias de los afectados y a la comunidad educativa, especialmente en los tres jóvenes que siguen internados.

Esther Sánchez, rectora de esa universidad, dijo que “el fallecimiento de Lucía va a implicar un antes y un después en la historia de nuestra institución. Ella era una estudiante brillante. Y nos deja en la obligación replantearnos desde todo punto de vista una serie de circunstancias y situaciones. Entendemos que tenemos que sacar un aprendizaje de todo esto”.

Quien también expresó su preocupación por la tragedia vial fue Gabriel Fidel, vicerrector de la UNCuyo: “Hoy la prioridad son los chicos y las chicas. Porque todavía tenemos algunos estudiantes que están internados, hay una chica que sigue grave. Estamos dando asistencia para todos”, resaltó Fidel a Radio Nihuil.

“Anoche estábamos en el velorio de Lucía Masman y la verdad que te destruye”, expresó Fidel en dialogo con Radio Nihuil.