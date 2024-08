El Bombardero de Chacras emigra al Montebello Hockey e Pattinaggio de la ciudad de Verona, Italia. Viaja con la valija colmada de ilusiones

El Bombardero de Chacras se lleva la munición pesada al continente europeo. Los impactos poderosos dejarán de verse y gritarse en las pistas mendocinas, argentinas y sudamericanas.

Multicampeón con la casaca de Banco Mendoza y pieza importante en el equipo nacional que supo conquistar el cetro en el certamen Panamericano y Sudamericano, Renzo De La Reta, emigrará al hochey sobre patines de Europa.

Italia es el destino y el Montebello Hockey e Pattinaggio es la escuadra que contrató los servicios del goleador mendocino.

“Al fin se me dio, la verdad es que estoy muy contento con poder cumplir con otro de mis sueños. Poder ir afuera, y justamente a Italia, Personalmente me gusta mucho lo que es el país en sí, la cultura, el idioma. Siento una gran atracción hacia Italia, así que bueno, feliz, realmente” confesó Renzo en una entrevista concedida al programa “Mendoza Deportiva” que se emite por Radio Jornada (91.9).

“Ya está todo arreglado con el Montebello Hockey e Pattinaggio, un equipo de la ciudad de Verona, Venecia y Milán, al Norte de Italia. Es un pueblito de 6.000 habitantes donde voy. Imagínate lo que debe ser la cultura ahí, debe ser bastante linda” señaló.

“Recién ahora es como que estoy cayendo un poco más. En estos días que me quedan en Mendoza trato de pasar el tiempo con la familia, con los amigos. Por ejemplo, el domingo pasado fue la última vez que viajé a San Juan a jugar por Liga. Sucedieron emociones un poco diferentes a lo habitual, con ganas de irme allá, sinceramente cada vez que me preguntan ya respondo que quiero estar allá, quiero estar entrenando, quiero tratar de acomodarme, pero bueno, disfrutando también el día a día, como te dije, con la familia y amigos, porque imagino que una vez estando en Italia se extrañará el arraigo” analizó El Bombarero de Chacras.

“Me hubiera gustado irme más joven, pero creo que las cosas no pasan porque sí, creo que me encuentro bastante maduro en lo físico y psicológico también, me encuentro bien, entonces creo que se dio justo como se tenía que dar a los 28 años. Me encuentro bien# agregó.

“Me considero un afortunado de poder haber vivido todo que mea tocado transitar y ahora coronar con este brochecito que es poder jugar afuera. La verdad que han sido momentos muy lindos. Hace un par de días, cuando tuve una juntada con compañeros, les decía que fueron momentos muy lindos y me los voy a llevar siempre” contó emocionado.

“En un principio me iba a ir a Francia, pero bueno, lamentablemente por el tema de las visas y el papeleo no pudieron hacer nada con esto de la disputa de los Juegos Olímpicos. No daban abasto con el tema de las visas y los papeles. Y bueno, justo esa semana que se me cae me llaman del Montebello Hockey e Pattinaggio y que me hizo una oferta. La verdad que negociamos un poquito nada más, tampoco me puse en exquisito, sinceramente, no miro tal vez mucho lo económico, obviamente sirve allá, estando solo, pero bueno, quería probar lo que es la experiencia. El contrato es por una temporada. Me dan casa y comida y el sueldo por jugar, después veremos cómo sigue la historia. Estoy muy contento, ya que te pagan por hacer lo que te gusta” razonó en el final de la entrevista concedida a la señal del Grupo Jornada.