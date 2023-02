Omar De Marchi, quien inició una batalla dentro de Cambia Mendoza, cuando criticó a la gestión del gobernador Rodolfo Suarez y este último terminó por dejar de lado las discusiones mediáticas, volvió al ruedo luego del fin de semana en el que Horacio Rodríguez Larreta le soltó la mano a su intención de ir por fuera del frente provincial buscando el sillón de San Martín

El diputado nacional por Mendoza, Omar De Marchi, reiteró hoy que la fecha del cierre de frentes para las elecciones provinciales es el próximo 12 de abril, cuando definirá su futuro político en medio de amagues de romper la coalición, y aseguró que “Cambia Mendoza, no es el correlato exacto de Juntos por el Cambio” al criticar la gestión del gobernador Rodolfo Suárez.

De esa manera la cara visible del PRO en Mendoza contestó indirectamente el mensaje de la Mesa Nacional que confirmó que el partido amarillo participará en las próximas elecciones en la provincia cuyana dentro del Frente Cambia Mendoza.

“No existe Juntos por el Cambio en Mendoza. Existe Cambia Mendoza, que no es el correlato exacto de Juntos por el Cambio”, dijo en declaraciones a radio con Vos el líder del PRO de Mendoza y aliado a nivel nacional con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En ese marco, criticó la gestión del gobernador Suárez al afirmar que “no es la de un gobernador” ya que “Mendoza hace 13 años que no crece económicamente y viene diluyéndose” y “necesita una potencia que no está teniendo”.

El diputado nacional anticipó que “es posible que haya dos frentes en las elecciones” de la provincia y apuntó que “el radicalismo está atrás de las operaciones mediáticas en Mendoza”.

Tras el reciente lanzamiento del radical Alfredo Cornejo como precandidato a gobernador de Mendoza por Juntos por el Cambio, el diputado nacional por el PRO criticó al senador por “anticipado y forzado”, y dijo que aguardará hasta el 12 de abril próximo para definir su futuro electoral, que podría apartarlo del frente Cambia Mendoza.

De acuerdo con lo resuelto por el Gobernador de Mendoza, las elecciones generales en el distrito se realizarán el 24 de septiembre próximo, mientras que en función de esa fecha las PASO a nivel provincial se realizarán el 11 de junio.

“Mendoza viene cayendo desde varios años hacia atrás, antes de los dos gobiernos radicales, tenemos números concretos en los que no nos está yendo bien. Hay problemas y tenemos que resolverlos”, dijo el legislador.

El dirigente aseguró que “hay 40 % de las escuelas con problemas de infraestructura cuando ya comienza el ciclo lectivo; es la provincia que peor números exhibe en la región dado que San Juan y Neuquén nos han superado en ingreso per capita, San Luis tiene inversiones en infraestructura mayores a Mendoza, y La Pampa nos frena obras porque tiene más peso institucional“. Con el último ejemplo se refirió a la megaobra Portezuelo del Viento que recibió el laudo negativo de Alberto Fernández ante un pedido de un segundo estudio de impacto ambiental.

“Esta es la situación. Lo que pasa es que Mendoza tiene la impronta, lo cual valoro, de que es la meca de la institucionalidad, pero eso no es real. No nos está yendo bien. Estamos poniendo los temas arriba de la mesa, no ocultándolos”, resaltó.