La consideración llegó desde San Rafael y analizando el futuro político del justicialismo, tanto en el departamento del Sur de Mendoza como en la provincia, que se apresta a renovar el cargo de gobernador

El espacio político que define a nivel nacional La Cámpora, con su correlato local en la provincia de Mendoza a través de la conducción de Anabel Fernández Sagasti y Flor Destéfanis, fue considerado como “un producto enlatado” que no representa a los intereses de los mendocinos.

El duro análisis fue realizado por el senador mendocino, Pedro Serra, en el programa Lado A de Radio Jornada, quien defendió la candidatura a intendente en el departamento sureño de Omar Félix y ventilando abiertamente su predilección para que su hermano Emir aspire a suceder a Rodolfo Suarez.

Apoyando la generación de internas partidarias justificó: “Las distintas propuestas dentro de un frente electoral siempre son buenas. La población siempre tiene derecho a que haya oferta electoral. Cuando hay listas únicas, me parece, a que se debe a que faltan dirigentes que se animen a ampliar dicha oferta. Me parece bien que en San Rafael hayan tres listas con tres candidatos a intendente dentro del justicialismo. El radicalismo también tiene la misma cantidad“.

“Esto permite que cada uno pueda mostrar de manera amplia lo que quiere para su departamento, en este caso, para San Rafael. Con propuesta bien diferentes y será la gente la que elija. Nosotros estamos confiados en que haremos una buena PASO. Creemos que llevamos a la mejor persona que podríamos haber propuesto“, opinó.

Confiado, aseguró que, “creo que somos un grupo exitoso porque somos un espacio comprometido con el municipio y debido a eso es que se pueden ver los avances que tenemos en San Rafael, gobierne quien gobierne la provincia o la Nación porque algo que nos ha preocupado siempre es el bienestar de todos los sanrafaelinos. Esto se demuestra con la obra pública“.

“En los últimos tres años hemos conseguido para San Rafael más de 20 mil millones de pesos. Algo que también conseguimos con Macri a través de la ejecución de grandes obras. Siempre buscamos que tengamos un lugar donde puedan vivir nuestros hijos y por eso buscamos los recursos donde tengamos que buscarlos“, detalló.

Contestando a la crítica de la alternancia en el poder de los hermanos Félix, ponderó: “Omar nos ha sido muy útil en todos sus años de legislador. Si no en San Rafael no podríamos haber tenido todos los avances que hemos tenido. Uno es el Aeropuerto de San Rafael (foto), otra es la obra importantísima en el Sur de San Rafael que es la de Gas Andes, el Colector Norte, que permitirá brindarle el servicio de cloacas a un 30 por ciento de los vecinos de la Ciudad”.

“La verdad es quien consiguió todo eso, siempre trabajando en las distintas comisiones parlamentarias, fue Omar Félix. Para nosotros él representa progreso, trabajo, y por lo tanto es quien mejor expresa a este equipo de trabajo para que siga adelante”, apuntó.

En tanto, admitió que con Anabel Fernández Sagasti no se sienten representados: “Nosotros no nos sentamos a dialogar en la mesa provincial. Esto está más que claro. Creemos que la forma que ha tenido La Cámpora para conducir la oferta electoral en Mendoza no ha sido la correcta y por eso hemos perdido las elecciones”.

“Si bien estamos dentro del mismo espacio político pensamos cosas totalmente diferentes. Uno puede representar a distintos pensamientos dentro de un mismo espacio. El ejemplo más claro es lo que ocurre entre De Marchi y Cornejo. Estamos convencidos de que somos diferentes dentro de un mismo espacio y que nuestra propuesta es distinta a la de La Cámpora. Creemos que es un producto enlatado de Buenos Aires y eso no es para Mendoza“, afirmó.

Elucubró sobre que, “la gente no se siente representada por las cosas que pasan en Buenos Aires y que deciden desde allí lo mejor que puede ser para Mendoza. Lo mismo digo para San Rafael. Como lo que ha hecho en la UCR o en el PRO donde Cornejo ha venido a imponer candidatos. A San Rafael eso no le gusta. Nosotros siempre hemos tratado de estar orgullosos de nuestros candidatos”.

“Si me preguntan si La Cámpora ha servido para Mendoza yo les digo que el resultado está claro. Hemos perdido las últimas cuatro elecciones. No hay nada más que verlo con eso. Nosotros creemos que la visión del justicialismo en Mendoza debe ser diferente”, marcó.

Mirando a la elección provincial, aseguró que, “Emir sería un excelente candidato. A mi me encantaría que fuera nuestro próximo candidato a gobernador. Lo digo porque tenemos un modelo de gestión exitoso al que, estamos seguros, podemos llevar a la provincia para hacer grandes cosas por todos los mendocinos”.

“Más allá de los problemas de salud que pueda tener Emir el cierre de listas, del 22 de abril, aún no está, y eso está aún para verlo. Recién ahora estamos hablando de las elecciones municipales. Cornejo hace cuatro meses que está en el modo candidato y por el momento nosotros estamos concentrados en gobernar bien San Rafael. Es lo mismo que con los carteles. No los podemos estar colgando para dentro de seis meses”, criticó.

Poítica sin contaminación visual

Antes, defendió el proyecto de su autoría que propone para Mendoza una norma que castigue el uso de la vía pública para realizar cualquier tipo de propaganda: “En San Rafael existe una ordenanza de mi autoría, que tuvo una modificación este año respecto a las multas, que prohíbe la colocación de toda propaganda política, publicidad sindical o de cualquier ente no gubernamental, ya sea como pasacalles, pegatinas de afiches o escrituras usando el arbolado afectando bienes públicos que parece que no le pertenecen a nadie cuando en realidad es nuestro.

“Si hay algo que tenemos que cuidar es el patrimonio de todos los mendocinos. Me parece muy importante evitar la contaminación visual, algo que va avanzando cada día más, ya que este año podemos tener en algunos departamentos entre seis o siete elecciones considerando a los municipios que desdoblaron, las nacionales y las provinciales”, manifestó.

A Serra le parece “una locura lo que viene pasando con las pegatinas, en los semáforos, por ejemplo, en las esquinas, lo cual representa un verdadero peligro. Sobre todo porque el debate debe ser sobre ideas y no sobre quién gana la carrera de pegar más afiches o quien cuelga más carteles. La verdad es que se pierde calidad de comunicación cuando se acercan las elecciones“.

“Tenemos que respetar a todos los vecinos de Mendoza. No puede ser que en tiempos de elecciones los invadamos de esta forma. Además, rescatando algo que nos enseñó la pandemia, existen otros medios como los digitales o los lugares indicados por los mismos municipios indicando dónde se puede y pensando en el tipo de ciudad que queremos para todos”, amplió.

Y añadió: “Sobre esto que nos ufanamos de que Mendoza es una ciudad limpia ha dejado de ser así. Tenemos que avanzar sobre la contaminación visual por lo que hoy estamos perdiendo el marco hermoso que nos brinda la Cordillera de los Andes y que muchas veces pasa desapercibida por la cantidad de carteles que hay, por ejemplo, en el ingreso a Mendoza”.

Serra admitió que, “hemos dado un importante avance con la Boleta Única, lo que nos permitirá dejar de ver tiradas por todos lados boletas partidarias, pero creo que tenemos que dar un paso más y estoy convencido que es este el que tiene que venir. Porque ahora parece que cuando le provocamos un daño a la ciudad parece que no pasa nada. Y esto tiene que cambiar. Aparte la gente está cansada de esto. No quiere ver una ciudad mugrienta por culpa de la política”.

“Esto solo es una cuestión de voluntad política que en el caso de los municipios se puede invitar a adherir estando siempre abiertos para que se propongan las reformas que se crean necesarias. Hoy por ley la propaganda política está permitida 25 días antes de las elecciones y eso se aplica por ley en toda la provincia“, cerró.