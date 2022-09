Despidieron al líder de los Enanitos Verdes

En la noche del jueves 8 de setiembre, el rock nacional y latinoamericano perdió físicamente a uno de sus más grandes referentes, Horacio “Marciano” Cantero. En el edificio de Cultura de la provincia de Mendoza, miles de personas pudieron darle el último adiós.

Pocas horas después de conocerse la triste noticia de su partida, se proyectó un mapping con imágenes del músico, sobre el icónico edificio de Av. España y Gutiérrez de la Ciudad mendocina.

Desde las 9 de este viernes, en la misma sede de Cultura, miles de mendocinos y visitantes pudieron despedir a este referente de la cultura nacional. Estuvieron presentes el Gobernador Rodolfo Suarez; la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario; los intendentes, de Ciudad, Ulpiano Suarez; de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar; directores de cultura y hacedores de las artes de toda la provincia, quienes, junto a familiares y amigos, expresaron sus respetos por el gran músico mendocino.

Mientras los asistentes llegaban al sepelio, podían escuchar las icónicas canciones de la banda, que llenaban la esquina del microcentro mendocino, gracias a un altoparlante dispuesto por el Ministerio.

“Hemos perdido a alguien que es parte de la cultura mendocina, nos criamos con esta música, en tantas etapas de nuestras vidas. Me acerqué para saludar a los familiares, es un momento de mucho dolor y perdemos a un referente de Mendoza”, dijo el Gobernador Rodolfo Suarez, al llegar al sepelio.

En conversación con los medios de comunicación, su hijo Javier comentó: “Después de la operación tuvo momentos no tan buenos, pero hoy estaba un poco mejor, aunque la situación era crítica, la verdad es que no era bueno el panorama. Era mi mejor amigo. Quiero que lo recuerden no sólo como el compositor, el cantante y el artista que era, sino también como una persona maravillosa y mi mejor amigo en el mundo”.

El gran Horacio “Marciano” Cantero

Horacio Eduardo Cantero Hernández, más conocido como Marciano Cantero nació en Mendoza, el 25 de agosto de 1960 y falleció el 8 de septiembre de 2022. Como músico, cantante y compositor, fue reconocido, principalmente, como líder y cantante de la banda de rock Enanitos Verdes.

Su primer contacto con la música se produjo cuando escuchó por primera vez a The Beatles, cuando tenía sólo nueve años. En particular se sintió atraído por el bajo. Su hermano mayor le enseñó algunos acordes con una guitarra que tenían en su casa. Al tiempo se hizo evidente que quería tener un bajo y después de ahorrar compró un bajo barato, con el que pudo explorar las notas bajas. Practicaba todos los días escuchando discos y tocando encima. Ya su colección de discos se había ampliado, incluso con álbumes de grupos de rock argentinos.

En 1979, junto a Felipe Staiti y Daniel Piccolo, forma Enanitos Verdes. En 1986 toca en Badia & Cía., frente a 300 jóvenes. Estas presentaciones le permitirían hacer a la banda conocida en Buenos Aires, lo que le serviría de plataforma para alcanzar una gran popularidad en Latinoamérica. Enanitos Verdes ha tenido éxitos que han puesto un estilo personal y característico de ellos. Entre sus discos más populares se encuentran Contrarreloj (1986), Habitaciones extrañas (1987), Carrousel (1988), Igual que ayer (1992) y Big Bang (1994), así como el disco Tracción acústica (1998), con canciones de ellos, pero en versión en vivo.

En 1989, se produce la disolución de Enanitos Verdes. Debido a ello, Cantero inició su carrera como solista con el disco Luna nueva, editado con un sello independiente. Sin embargo, el tema “Todos esos momentos” fue un hit en Chile, lo que animó a Cantero a encarar su segundo proyecto, Beat Club, lanzado en 1991.

En 1992, se reuniría con sus compañeros para el retorno de Enanitos Verdes, banda en la que continuó hasta su fallecimiento.