Durante la mañana del jueves la jefa de gobierno de Santa Rosa había dejado abierta las puertas para una posible alianza anticornejista. Unas horas más tarde se mostró inflexible sobre las diferencias ideológicas con el exintendente de Luján de Cuyo

La intendenta del departamento de Santa Rosa, Mendoza, Flor Destéfanis, PJ, anoche le puso límites a las aspiraciones de Omar De Marchi, PRO, luego de mostrarse cercano su par de San Rafael, Emir Félix, PJ, virando su postura cuando más temprano no había descartado cerrarle las puertas el exintendente de Luján de Cuyo.

Además de la fuerte contingencia climática que sufrió un día antes el departamento que gobierna, durante gran parte del jueves -8 de febrero- la noticia había sido la apertura expresada por la exreina nacional de la Vendimia en el programa Lado A de Radio Jornada, cuando sostuvo que no le cerraba la puerta a un frente anti Cornejo, donde se quejó ampliamente del flamante candidato por el Cambia Mendoza.

Sin embargo, antes de las 23 del jueves, Destéfanis salió a publicar en su cuenta de Twitter que el límite del justicialismo en Mendoza “es ideológico, de ahí nuestras diferencia con Macri, De Marchi y Cornejo”. Esto lo publicó luego de que abonó la esperanza de un frente amplio, aludiendo a las alianzas que resolverá el PJ mendocino en los próximos días, “más allá de la pertenencia de Omar De Marchi al PRO”.

Nuestro límite es ideológico de ahí nuestras diferencias con Macri, De Marchi y Cornejo. — Flor Destéfanis (@MFlorDestefanis) February 10, 2023

La mujer había reconocido lo que durante unas dos semanas venía sonando en los pasillos de la política local sobre las negociacines de De Marchi con el justicialismo. Justo en medio de la polémica que generó el también aspirante a la gobernación de Mendoza y que se transformó en uno de los dolores de cabeza de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio que la semana próxima tratará de darle corte final a la aparatosa situación interna.

Si bien Destéfanis se había quejado hasta del destrato recibido de parte de Cornejo en el pasado la titular del PJ de Mendoza no le había cerrado las puertas a la posibilidad de que De Marchi formara parte de posibles alianzas de cara a las inminentes elecciones en la provincia cuyana aunque un poco más tarde se mostró un poco más inflexible respecto a esa posibilidad.

Sobre Cornejo, la funcionaria, había señalado que el diálogo con el exgobernador no es nada bueno: “Tenemos muchas dificultades en dialogar con él. Incluso a mí me ha maltratado, me ha descalificado. Me gustaría una campaña en la que podamos debatir los temas importantes para la provincia: qué vamos a hacer con la salud, la inseguridad, la educación y el empleo, y no una campaña por redes con descalificaciones políticas”.