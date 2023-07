El CEO de la empresa conocida como Cripto Country es el principal apuntado en una causa por estafa en nuestra provincia. Se calcula que los daños a las víctimas superan los 800 mil dólares.

El mendocino y oriundo del departamento de Luján De Cuyo, Giovanni Caroglio, es el principal imputado en una investigación sobre una gran estafa relacionada con el metaverso. Caroglio, registrado en la AFIP como vendedor de ropa deportiva, está vinculado a diversos proyectos empresariales, como Cripto Country.

En el marco de esta causa, se llevó a cabo una serie de allanamientos esta mañana por parte de la Policía de Mendoza, bajo la supervisión del fiscal Hernán Ríos, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos del Ministerio Público Fiscal provincial. Como resultado, Caroglio ha sido detenido, según informaciones proporcionadas por fuentes familiarizadas con el expediente.

Giovanni Caroglio no es el único implicado en esta estafa sino que también se encuentran imputados sus socios, Ignacio Manduca y Hans Dieter Breuer Vargas de nacionalidad chilena. Todos ellos quedaron detenidos y a disposición de la justicia.

Además de las víctimas entrevistadas por el fiscal en Mendoza, se han presentado afectados de diferentes partes del país, e incluso del extranjero. Por otra parte, Genaro y Gitanjali (hermanos de Caroglio) se encuentran también acusados y la justicia ya realizó los pedidos de captura correspondientes para dar con el paradero de ambos.

El principal apuntado en una charla en el año 2022.

Según lo publicado en Infobae, La investigación apunta a dos rótulos empleados para las operaciones: We Are Capital y Cripto Country. No solo Caroglio y Breuer no figuran como socios en firmas de esos nombres. Estos rótulos no existen directamente en bases de registros de la AFIP o en inscripciones del Boletín Oficial

Se espera que Caroglio y los otros dos imputados sean interrogados en las próximas horas.