La Conadu Histórica, Fadiunc en Mendoza comenzó un paro en rechazo a la propuesta salarial del Gobierno nacional por considerarla “absolutamente insuficiente”. Por su parte, Esther Sánchez, la rectora de la casa de altos estudios advirtió “los docentes que no concurran a su lugar de trabajo no cobraran”

Comenzó un nueva semana complicada en las facultades y los colegios dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), luego de que la Conadu Histórica, -Fadiunc en Mendoza– rechazara la propuesta salarial del Gobierno nacional por considerarla “absolutamente insuficiente”.

Al malestar de los docentes se le suma la advertencia de la rectora de la casa de altos estudios, Esther Sánchez, quien el pasado jueves dijo “Se determinó que no se pagará el día en que no se preste el servicio. Es decir, día no trabajado, día no pagado”, enfatizó. Asimismo, la rectora aseguró que ya hubo otro episodio en el que no se pagó la efectiva prestación. “El descuento se realizará por no cumplir con su función”, aclaró en conferencia de prensa.

Fadiunc no tardó en responder y repudiar la decisión de la comisión directiva, “Estos descuentos que la rectora pretende realizar sobre nuestros salarios se suman al ajuste que el gobierno nacional impone con paritarias a la baja”, indica el comunicado de la Federación. De esta manera, reiteraron la medida de fuerza que inició este lunes, y prometen que será por una semana en el marco de reaperturas de paritarias y mejores condiciones de trabajo.

Por otra parte, la Federación indicó que solo tuvieron una instancia de dialogo y que esta fue en agosto del 2022. Y, “Una ‘conciliación obligatoria’ en marzo entre la UNCuyo y Fadiunc en la que no podía resolverse el tema de fondo que es el salarial”.

La Federación ya viene de realizar un paro entre el 13 y el 18 de marzo, tras no llegar a un acuerdo con Nación.