Una maestra de 23 años está acusada de abusar sexualmente de un alumno en una escuela primaria de San Martín

En comunicación con radio Nihuil, la madre del niño abusado por la maestra en San Martín habló con el corresponsal de la zona Este, Oscar Campi a quien le manifestó que “hay que ampliar la investigación” en la escuela.

“No sé de dónde saco fuerzas para hablar. Lo hago por mi hijo, porque él fue valiente al animarse a contar lo que le había pasado. Como le dijeron los psicólogos, ha sido un superhéroe: destapó lo que venía ocurriendo en esta escuela. Estos nenes y nenas están en su primer grado, y los recuerdos les quedarán para toda la vida“, arrancó la entrevistada.

Y lamentó: “Nosotros vivimos muy cerca. Sin embargo, mi hijo ya no quiere venir más a clases“.

La madre del niño señaló que desde que comenzaron las clases notó algunas irregularidades, “los baños están muy distantes de donde podrían ser controlados por los directivos“.

Además dijo que dos semanas antes de las vacaciones de invierno percibió algunos cambios en el comportamiento de su hijo: “Empezó a hacerse pis en la cama, hablaba mientras dormía, tenía pesadillas y me decía que no me quería perder“, recapituló la mujer.

“Fui a hablar con el señor Hugo Martín y él me dijo que dejara pasar unos días y volviera a mandar a mi hijo a clases. También pido que se investigue a la directora, Beatriz Ortiz, quien no se ha acercado a mi casa aunque sabe dónde vivo. Ni siquiera me ha llamado. Me pregunto, también, quién le dio el apto psicofísico a esta maestra, si se le puede llamar así, sabiendo que iba a estar en contacto con menores“, subrayó.

En cuanto a la investigación, se espera los resultados de la Cámara Gesell, pericia que se realizará la próxima semana. Trascendió que el chico asegura que fue maltratado por la docente, expuesto a imágenes pornográficas y abusado con el agravante de acceso carnal y la condición de guarda. También contó que otros compañeritos habrían pasado por situaciones similares en la escuela.