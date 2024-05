Omar Sperdutti, Presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, no tiene días tranquilos últimamente. Hace pocos días fue noticia nacional por “realizar un chiste” de portar una bomba antes de tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

Ahora se le suma una denuncia presentada en la justicia por los clubes fundadores de la Liga Mendocina como lo son Godoy Cruz Antonio Tomba, Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia.

¿El motivo? Modificar los estatutos para lograr su reelección en el sillón de calle Garibaldi.

Tras fracasar la audiencia de conciliación obligatoria convocada por la Dirección de Personas Jurídicas, tres de los ocho clubes fundadores de la Liga hicieron una denuncia penal.

Quienes acusan al ex Presidente de Deportivo Maipú le apuntan a las tres modificaciones groseras que introdujo hace dos años en el estatuto de la LMF con el claro objetivo de lograr la reelección, aduciendo que se trata de una maniobra que se orquestó a espalda de la mayoría de los clubes.

El estatuto fue alterado después que todos los asambleístas se habían retirado y los encargados de confeccionar el acta añadieron novedades que nunca fueron tratadas por quienes habían participado en aquel acto.

Una nota publicada por Diario Uno puntualiza los puntos en cuestión.

Tres cambios para beneficio propio

1) Les dio voz y voto a agrupaciones o cuerpos que no representan a clubes y que -es más- están contenidas dentro de los clubes. Así, ahora pueden votar el fútbol femenino, el futsal, los árbitros y los ex futbolistas. Es válido aclarar que no es el que fútbol femenino no tenga representación, lo mismo que el futsal. Los clubes que participan en esos campeonatos -femenino y futsal- son los mismos que ya tienen sus asambleístas, no son otros clubes. Para ser claros: “femenino” y futsal”, no son clubes.

2) Quedó tan mal confeccionado el estatuto, que establece que quienes deseen postularse para dirigir la Liga deben presentar listas 30 días antes de la asamblea, que debe ser notificada por mail a cada afiliado. El problema es que la notificación no se hizo en tiempo y forma, sólo dos días antes de los plazos. También indica el estatuto reformado que los edictos de llamado a asamblea deben publicarse 10 días antes. “Cómo entonces alguien puede presentar una lista 30 días antes si aún no está formalizado el llamado al acto eleccionario”, se preguntó un alto dirigente de Independiente.

Omar Higinio en los estudios de Radio Jornada.

3) Otra modificación grosera respecto del estatuto viejo: históricamente el presidente de la Liga ha sido elegido por consenso. En la asamblea los intervinientes mocionaban uno o dos nombres y se votaba, así de simple. Después, también por consenso, se elegían los otros integrantes del Consejo Directivo: vicepresidente, secretario, tesorero, vocales y miembros de los cuerpos coadyuvantes. Con la nueva redacción se debe presentar una lista con todos los cargos, de modo que se elimina de cuajo el consenso.

Hubo otro intento de maniobra extraña cuando se pretendió quitarles el voto doble a los clubes fundadores. Consciente de que por lo menos tres de los clubes fundadores de la Liga no lo apoyarían en su pretensión reeleccionaria, el presidente de la Liga quería, en el nuevo estatuto, que esas instituciones que están en la LMF desde su fundación, en 1921, perdieran el voto doble. Sin embargo, se armó tal revuelo que por lo menos en este punto debió dar marcha atrás.