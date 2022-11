El mercado vivió un “martes negro” luego que se registrase el colapso de las cotizaciones, en especial el Bitcoin, BTC, que cayó por debajo de los US$ 17.500.

La corrida registrada contra uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, FTX.com, provocó este martes el colapso del mercado cripto que arrastró a Bitcoin (BTC) por debajo de los US$ 17.500, su valor más bajo en los últimos dos años.

Las pérdidas de la principal criptomoneda llegaron a superar el 15% en la jornada de este martes, mientras que la volatilidad se apodera del mercado y otras criptos retroceden entre un 15 y un 30% en las últimas horas, como el caso de Ethereum (ETH), que caía 17,72% hasta los US$1,320, según datos del portal CoinMarketCap.

El peor de los casos es el de FTT, el token del exchange FTX, que llegó a perder 90% de su valor luego de que su fundador anunciara la pausa de los retiros y la venta de la empresa a su principal competidor, Binance, en medio de una “crisi de liquidez” que llevó pánico al mercado.

El efecto se vio reflejado también en el valor total de mercado de las criptomonedas, cuya capitalización llegó a caer casi un 15%, al pasar de US$ 974.000 millones a unos US$ 820.000 millones, de acuerdo con datos de Tradingview.

Binance anunció la compra de su principal competidor Changpeng “CZ” Zhao, CEO y fundador de Binance, principal exchange de criptomonedas del mundo, anunció que alcanzó un acuerdo con FTX.com, su principal competidor, para comprar la firma luego de que atravesara una corrida cripto de usuarios de la plataforma, cuyos retiros masivos pusieron en crisis a todo el sector.



La carta de intención de adquisición de Binance Holdings de Zhao se produjo después de que este fin de semana se hiciera pública una disputa entre él y el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, que llevó a minar la confianza en la fortaleza financiera de la empresa y provocó un éxodo masivo de usuarios de su plataforma.



Los términos de la compra aún no fueron hechos públicos, pero Binance dijo que el acuerdo se produjo en medio de “una importante crisis de liquidez” que sufrió FTX y la firma solicitó su ayuda.



“Para proteger a los usuarios, firmamos una LOI no vinculante, con la intención de adquirir FTX.com y ayudar a cubrir la crisis de liquidez“, dijo Zhao en un tuit.



Por su parte, Bankman-Fried usó la misma red para dar “un gran agradecimiento a CZ, Binance y todos nuestros partidarios” y que sus equipos “están trabajando para eliminar la acumulación de retiros tal como están”, leugo de que la empresa anunciara problemas para que sus usuarios retirasen las criptos de la plataforma.



“Esto eliminará los problemas de liquidez; todos los activos estarán cubiertos 1: 1. Esta es una de las principales razones por las que le hemos pedido a Binance que participe”, aseguró el titular de FTX.



La adquisición reformará al mercado, ya que FTX manejaba un promedio de US$ 2.000 millones en operaciones diarias y es uno de los principales operadores de criptomonedas del mundo.