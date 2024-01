Así lo aseguró el subsecretario de Deportes de la provincia de Mendoza. Ni Independiente Rivadavia ni Godoy Cruz podrán ser locales en el Malvinas Argentinas en el inicio de la Copa de la Liga, programado para el último fin de semana de enero

El Subsecretario de Deportes de la provincia de Mendoza, Federico Chiapetta, adelantó en el programa Tenés que Saberlo de Radio Jornada, que el estadio Malvinas Argentinas no estará disponible para los equipos mendocinos que juegan en primera división en el fútbol de AFA. “Yo hablé con los clubes cuando tomamos la decisión, estoy hablando antes de Navidad, hablé con sus presidentes, les expliqué la situación, e incluso les expliqué que nadie lo ha dicho y que lo tuve que hacer con presupuesto 2024, por eso comenzaron las obras recién el 2 de enero” explicó con respecto a las obras de resembrado del piso del estadio mundialista.

Y continuó: “es una obra muy cara para nosotros, había que hacerla pero la decisión la tomamos a mediados de diciembre. Cuando se hizo la evaluación de la situación del campo de fuego y la solución definitiva era esta, por eso no empezamos antes, no tenía partida en el 2023 para esta gran obra del césped”.

Chiapetta se refirió al comienzo del torneo en primera división y la imposibilidad de no tener en condiciones el estadio. “Les expliqué que si empiezan el 28 de este mes, como en teoría ha comunicado AFA, no está nada oficializado aún, pero se habla del 28, ahí no podemos usar el Malvinas. Espero que se pueda pisar para los primeros días de febrero. El peor escenario es el 14, entre el 10 y el 14 de máxima, pero vamos a tratar de adelantarlo, sin embargo no me puedo comprometer, la empresa no lo ha hecho”.

“Vamos a ir viendo como responde el campo de juego. Luego de que se ponen los rollos de pasto, hay un gran trabajo para dejarlo impecable: emparejarlo, cortes, fertilización, en fin, es un trabajo muy minucioso, de emparejamiento, el tratamiento del pasto. Por eso, no podemos dar una fecha concreta”

“Lo que sí es seguro que si el torneo comienza el 28 de enero, ninguno de los clubes, en este caso Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, van a poder ser locales en el estadio” aseguró.

El funcionario explicó los motivos por los cuáles la obra de resembrado no se realizó en tiempo y forma. “Nosotros teníamos la plata para la resiembra habitual que se hace en diciembre. Pero, veníamos arrastrando problemas del Mundial Sub-20 – tuvimos un daño irreparable por la intensidad que fueron 14 partidos en 9 días-

“Ese daño empezó a impactar negativamente justamente ahora, que se habían destruido y las raíces de lo que es la bermuda,-chipica-, no iba a crecer por más resiembra que hagamos. La resiembra eran 60 días. Por eso también pusimos los rollos porque si resembrábamos no había tiempo para dejar la operativa a principios de febrero, no había garantías. En fin, había mucha incertidumbre por los daños y por los tiempos, por eso se tomó la decisión de poner estas alfombras ya listas y trabajar sobre ellas” finalizó.