Fabián Tello, El Oso, uno de los referentes políticos más queridos y carismáticos de Las Heras, un hombre “del palo”, cercano al quehacer popular y conocedor de la calle, fue removido de su cargo por el Intendente Daniel Orozco

¿Las causas? Reestructurar. “Hemos decidido sacar la Secretaría de la Intendencia y el secretario dejó de ser parte del equipo, pero esta no es una decisión electoral –dijo el Intendente lasherino- los cambios responden a que necesitamos una nueva impronta de gestión” se excusó el médico.

“Milito hace 35 años; empecé cuando yo tenía 15. He sido presidente del partido en Las Heras, he sido concejal, he ganado y perdido elecciones. Desde hace 8 años empezamos esta transformación con el intendente y sé que, más allá de los lugares que ocupemos, el eje está en trabajar junto a los vecinos” le dijo Tello a Diario Uno.

“Estas son decisiones que toma quien gestiona y hay que entenderlas. De todos modos, si las encuestas muestran que los lasherinos me conocen es porque siempre estuve en el mismo lugar. A veces aparecen, como ahora, tragos un poquito amargos. Son piedras que uno tiene que saltar y seguir. Sobre todo, porque uno vive la política como vocación de servicio”, argumentó el querible Oso, un tipo transparente, decente, lejos del común denominador de la política actual.

Fabián Tello y Mauricio Ginestar, dos pilares de la UCR a quien Orozco decidió darles la espalda.

“Lo mejor que le pasó al Oso (Fabián Tello) fue despegarse de Orozco, un tipo que poco ha caminado el departamento y que se cagó en la lealtad de este funcionario que nunca ha mejorado su situación económica en tantos años de gestión. Ojalá la gente se de cuenta y apoye a un tipo honesto, decente, trabajador” señaló Martín Maturana, militante de la Unión Cívica Radical.