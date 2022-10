El efectivo policial que en La Plata le disparó a corta distancia a un camarógrafo de TyC Sport “tuvo” la clara intención de impedir que el reportero de la cadena televisiva siguiera grabando la represión que se desató ayer en torno de los violentos incidentes en las inmediaciones del Estadio Juan Carmelo Zerillo.

Fernando Rivero, el trabajador de prensa que terminó siendo agredido muy de cerca por uno de los oficiales a cargo de llevar adelante el operativo de seguridad que se preparó para el partido entre Gimnasia de La Plata y Boca Juniors correspondiente a la 23ª fecha de la Liga Profesional, ventiló esa conclusión en la entrevista que sostuvo con Radio Jornada de Mendoza.

“La verdad es que fue un momento complicado. Estoy bien. Ahora lo que tengo es una molestia y un pequeño ardor en la zona inguinal. Lo que pasó fue que el club cerró las puertas antes del inicio del partido y mucha gente quedó fuera. Entonces hubo una fricción con al policía. La gente quería entrar. Tenían derecho a entrar. Tenían el carné de socio en la mano. No se qué cantidad había pero había mucha gente tratando de entrar. En su momento no es que la policía empieza a reprimir desde el inicio sino que tiraron varios disparos al aire”, comenzó relatando Rivero en el diálogo que mantuvo con los periodistas mendocinos Jorge Barbieri y Natalia Arenas.

Vía telefónica Rivero recordó que “el policía que me disparó estaba detrás de la valla, a la que saltó para apuntarme y disparó. Yo la única conclusión que saco es que me disparó porque quería sacarme de escena para que no grabara la barbarie que estaban produciendo. Porque después de haber tirado al aire comenzaron a dispararle directamente y de lleno a la gente“.

“A raíz de eso me vi involucrado en una situación por la que yo estaba trabajando, tomando imágenes, no estaba incitando a ningún tipo de violencia. Y recibí tres disparos en la ingle. El policía estaba junto a los otros policías detrás de la valla. Claramente saltó para dispararme a mi. Es má, me había guarecido detrás de un árbol porque habían comenzado a tirar piedras y es en ese instante en el que el policía salta el vallado para buscarme y dispararme”, recordó.

El herido confirmó que “él sabía que yo estaba trabajando, es imposible que no lo hubiera hecho porque yo estaba filmando lo que estaba sucediendo. Yo lo escuché a Berni hoy informando que el hombre está ya apartado de la fuerza. Menos mal que no produjo otro tipo de heridas o incluso no hirió gravemente a ninguna persona más“, valoró.