El rey león, Intensa-Mente 2 y Wish, platos fuertes de animación

Por Victoria Ojam, enviada especial / “Mufasa: The Lion King”, “Intensa-Mente 2”, “Elio” y “Wish” son los nuevos grandes títulos que dieron a conocer ejecutivos y creativos de los estudios de entretenimiento del conglomerado Disney en el primero de los paneles más esperados de la D23 Expo, que se llevó a cabo en la tarde californiana con un numeroso abanico de figuras en la jornada inaugural de la ya tradicional convención para fanáticos de la localidad de Anaheim.

La presentación en el imponente auditorio principal del Centro de Convenciones de la ciudad, que reunió a unos 7.500 fans y miembros de la prensa internacional, tuvo su inicio con la aparición de la actriz Cynthia Erivo, que participa en “Pinocho” -estrenada ayer en Disney+-, para interpretar una emotiva versión de “When You Wish upon a Star”, canción original de la película animada de 1940 que se transformó en todo un símbolo de la marca del ratón Mickey y que sirvió para sentar el tono celebratorio de la historia de la casa productora a un año de su centenario.

The Walt Disney Studios, Disney Animation y Pixar tuvieron la oportunidad de dar a conocer cada uno al menos un título hasta ahora desconocido, y entre la abundante lista de producciones, tráilers e imágenes de adelanto destacó en primer lugar “Mufasa: The Lion King”, que repetirá el formato de animación fotorrealista que supo aprovechar al máximo su predecesora, la taquillera “El rey león” (2019, de Jon Favreau).

Los invitamos a la nueva aventura de Disney y Pixar… ELIO.



Ahora, la historia -que llegará a las salas en 2024 y será dirigida por el ganador del Oscar Barry Jenkins, presente en el panel- se centrará en el padre del famoso Simba, narrada por el simpático y sabio mandril Rafiki, sobre cómo el poderoso león pasó de ser un cachorro abandonado a rey de la sabana.

Luego, durante la presentación de los estudios Pixar, la aparición de la comediante Amy Poehler fue la señal inequívoca de lo que muchos esperaban aunque hasta entonces no existieran indicios: se trata nada menos que del anuncio de “Intensa-Mente 2”, secuela de la muy popular cinta de 2015, que llegará también en 2024 y seguirá otra vez a la joven Riley, ahora en su adolescencia y con nuevas emociones, con realización de Kelsey Mann y guion de Meg LeFauve.

#Wish es la nueva película de Walt Disney Animation que nos contará cómo surgió la estrella de los deseos ✨



También de la mano del estudio cofundado por el fallecido Steve Jobs y que hoy administra Pete Docter, llegará “Elio”. El próximo título original de Pixar trata sobre un niño introvertido y un poco inadaptado que por accidente se transforma en el embajador del planeta Tierra en una suerte de Naciones Unidas intergaláctica y poblada por alienígenas.

Con las voces protagónicas de America Ferrera y Yonas Kibreab, dirección de Adrian Molina y producción de Mary Alice Drumm, la cinta llegará en 2024.

En tanto, sobre el final del panel llegó la noticia de cuál será la película del tradicional estudio Disney Animation en el año del Centenario de la compañía, que se cumplirá en 2023: “Wish”, que estará ambientado en el mágico reino de Rosas, situado mucho antes de las historias de los clásicos de Disney, pero que de alguna manera conectará todas esas historias mediante el común recurso de pedirle un deseo a una estrella que tanto se ha visto en las cintas de la casa.

Ideada por la dupla detrás de “Frozen”, Chris Buck y Jennifer Lee, la trama tendrá como protagonista a una heroína llamada Asha, con la voz de la reciente ganadora del Oscar a Mejor actriz de reparto Ariana DeBose, quien pide un deseo con mucha fuerza para poder ayudar a su comunidad y recibirá la asistencia de una muy tierna estrellita que baja del cielo.

La propia DeBose fue quien estuvo a cargo de cerrar el encuentro con una interpretación de “More for Us”, una de las canciones que poblarán la película, para despedirse del escenario y dar salida a la audiencia debajo de una lluvia de papel picado con forma de estrellas.

En lo que respecta a estrellas de Disney, Amy Adams, Patrick Dempsey e Idina Menzel (ambos honrados esta mañana con el título de “Disney Legends” en la apertura de la D23), James Marsden y Maya Rudolph dijeron presente a poco de iniciado el panel por “Desencantada”, la secuela de la entrañable “Encantada” (2007) que llegará este año.

También con grandes aplausos y alaridos de cientos de millennials fue recibido -pero mediante un video pregrabado- el trío integrado por Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy, quienes jugaron a distancia con el auditorio y sus simpáticas brujerías de cara al lanzamiento del nuevo tráiler de “Abracadabra 2”, que llegará al streaming este 30 de septiembre.

También el reconocido Jude Law estuvo en el auditorio con sus compañeros de elenco de “Peter Pan y Wendy”, que se suma a una nómina de -hay que decirlo- historias e ideas no originales bajo el paraguas de Disney Pictures con su ya larga seguidilla de adaptaciones en acción real de cintas animadas, ahora de la tradicional narrativa “Peter Pan”.

“El juego de persecución entre el Capitán Garfio y Peter Pan estará muy presente, y quería finalmente desplegar en la pantalla todo aquello que hace a este personaje el ícono que es”, señaló el intérprete británico, que encarnará al villano de la trama, de la que también se pudo ver el tráiler.

“Haunted Mansion”, dirigida por Justin Simien y basada en la conocida atracción de los parques de diversiones de Disney, será otra de las propuestas que podrán verse en pantalla grande el año próximo, en este caso una propuesta de terror y comedia con Rosario Dawson, Lakeith Stanfield, Owen Wilson, Tiffany Haddish y cameos -que fueron recibidos con muchos “woooos” del público- de figuras como Winona Ryder, Dan Levy, Danny DeVito y Jamie Lee Curtis, que tuvo un fugaz pero aplaudidísimo paso por el escenario del salón.

También entre los clásicos animados que vuelven a tener una segunda vida de la mano de Disney Pictures se presentaron imágenes inéditas de “Blancanieves”, producción protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot que podrá verse en 2024, y de “La Sirenita”, que estrenará el año próximo con la dirección del ganador del Oscar Rob Marshall y el papel principal a cargo de Halle Bailey.

Por su parte, el filme de aventuras “Strange World” cautivó con sus coloridas imágenes de otro mundo y con la compañía de su elenco de voces sobre el escenario: Jake Gyllenhaal, Jaboukie Young-White, Lucy Liu y Dennis Quaid, que contaron algunos detalles sobre su participación en la anticipada cinta.

En tanto, durante el panel pudieron verse nuevos adelantos de “Elemental” y de la serie “Win or Lose”, que Pixar estrenará en la plataforma de streaming de la compañía, así como de las tiras “Zootopia+” e “Iwájú”, coproducción de Disney con la compañía de cómics africana Kugali.

La D23 Expo 2022 sigue este sábado con el panel en el que se conocerán las novedades de los estudios Marvel, Lucasfilm y 20th Century.