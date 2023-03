El referente social del departamento de General San Martín confirmó que no apoyará la reelección del actual intendente del Este de Mendoza. Marcó su desencanto con su gestión e informó que trabajará en la campaña del precandidato a intendente, Fabián Ferro

La interna en Cambia Mendoza no solamente se hizo sentir, en los últimos días, en el departamento de Las Heras, donde el intendente, Daniel Orozco, comenzó a barrer funcionarios luego de haber bajado la cabeza ante la candidatura a gobernador de Alfredo Cornejo. Ayer, en San Martín, un importante referente social dejó de apoyar al intendente Raúl Rufeil: el senador Fernando Alin.

Mientras hoy se conoció la posición del ahora exmano derecha de Orozco, Fabián “El Oso” Tello, que competirá por suceder al médico gerontólogo, se confirmó el desencanto del legislador con el otro profesional de la salud y exdirector del Hospital Notti.

Alin lleva años siendo un reconocido referente en San Martín, a través de su labor en el Centro Amigo del Discapacitado Motor, CADIM, y ahora es quien gracias a su gestión los Bomberos Voluntarios del departamento del Este mendocino poseen un espacio para operar luego de algunas diferencias también con la gestión de Rufeil.

Aunque el actual intendente de San Martín sigue con los mismos funcionarios que ingresaron a su gestión desde un comienzo –Orozco echó a 60 personas el lunes, entre ellos a Tello– las diferencias se confirmaron en el Frente Cambia Mendoza luego de la publicación en sus redes sociales de Alin, quien acusó malestar con la representación partidaria de Rufeil.

“Algunos me conocen personalmente. Otros por las redes. Quiero ser muy sincero. No me gusta mentir ni andar por atrás en decisiones pública en oscuros despachos. Se acercan tiempos electorales. Acá en San Martín creemos que ya no hay posibilidad de ocupar un lugar de expectativa dentro del espacio CM donde al frente del mismo en lo departamental la cabeza del mismo es el doctor Raúl Rufeil”, marcó el legislador cuyo mandato finaliza a fin de año.

En cambio, Alin, adelantó respecto a su futuro político: “Todos saben mi decisión. Cuál es mi último esfuerzo para involucrarme políticamente en un cargo. Es ser concejal. Este último tiempo han sucedido cosas que me han lastimado ya que tengo 35 años de trabajo social y desde el primer minuto de mi cargo como senador nunca me olvidé de mis bases. En plena pandemia estábamos en las calles. Estoy manteniendo conversaciones donde no se prometa nada sino trabajar e involucrarse con los problemas de los sanmartinianos con el doctor Fabián Ferro”, aclaró.

Fabián Ferro actualmente es el jefe de Clínica Médica del Hospital Perrupato y el referente de la Unidad COVID en el mismo nosocomio regional. Recientemente se conoció su precandidatura a intendente de San Martín, dentro de Cambia Mendoza, como parte del plan provincial de Luis Petri, quien aspira a competir con Cornejo por la candidatura a gobernador.

Sin brindar detalles, Alin, además ventiló su malestar con el frente partidario oficialista que le arrebató el poder al justicialista Jorge Omar Gimenez -que gobernó San Martín en cuatro ocasiones seguidas- marcando: “Veo que algunas personas piensan que hago política barata al responder a necesidades concretas y así hacer una palabra que para muchos está prohibida decir: “Está haciendo política”. Desde que asumí lo hago ya que por una opción dono más del 35% de mi sueldo“, manifestó en su publicación en Facebook.

Ferro viene trabajando hace meses, como parte del equipo de Petri, para suceder a Rufeil junto a Rubén Vespa, un fuerte referente de la gestión deportiva de Palmira, a quien ahora se sumó el hombre, con un fuerte perfil social, que produjo otro temblor dentro de Cambia Mendoza.