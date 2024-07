Así lo manifiesta en una misiva firmada por Miguel Sosa, el Secretario General del Sindicato Único de Celadores Educacionales No Docentes. “No sólo han aceptado cobardemente propuestas salariales indignas, sino que han demostrado un desprecio absoluto hacia los celadores” advierte

Nos dirigimos a usted en representación del Sindicato Único de Celadores Educacionales No Docentes (S.U.C.E.N.D.), con la imperiosa necesidad de expresar nuestro más enérgico rechazo a las propuestas salariales presentadas por la patronal, detalladas en las actas que oportunamente se suscribieran. Éstas representan una verdadera afrenta a la dignidad del pueblo trabajador y deben ser rechazadas sin vacilación alguna por parte del S.U.T.E.

Es inadmisible que, en un contexto de creciente inflación y crisis económica, se nos pretenda imponer una oferta que no hace más que perpetuar la pobreza y la precariedad en la que ya se encuentran sumidos nuestros compañeros celadores. Este ofrecimiento es una burla que desoye las legítimas demandas de aquellos que sostienen el funcionamiento de nuestras instituciones educativas.

Cada arreglo paritario firmado y aprobado por el Sindicato de docentes, no ha hecho otra cosa que condenar a los celadores de la educación mendocina a la miseria y desamparo.

Entonces, nos resulta especialmente preocupante la actitud que ha mostrado el Sindicato de Docentes en las anteriores negociaciones paritarias. No sólo han aceptado cobardemente propuestas salariales indignas, sino que han demostrado un desprecio absoluto hacia los celadores al no incluir en la mesa paritaria por ejemplo: la discusión sobre la equiparación de la grilla de antigüedad con la del docente. Esta omisión no es más que una clara muestra de la grosera discriminación que nuestros compañeros celadores sufren a manos de las autoridades del Sindicato de Docentes.

Como es sabido por todos, el Sindicato de Docentes ha ignorado sistemáticamente la necesidad de discutir el ítem “Riesgo” y el “ítem “Cocina” para los celadores serenos y cocineros respectivamente. También ha negado la posibilidad de que los trabajadores celadores administrativos, que por su cuenta han podido capacitarse, logren el cambio de tramo.

Por otra parte, la señora Secretaria General del Sindicato de Docentes parece haber olvidado que representa también a los celadores en las paritarias y que es su deber defender los derechos no sólo del personal docente, sino también de los no docentes. Si en el futuro continúan sin escuchar los reclamos de los celadores, sería mejor que renuncien a su representación paritaria y permitan que sea S.U.C.E.N.D. quien los represente en esa instancia.

Sin otro particular, saludamos atentamente Osvaldo Vilches Miguel R. Sosa. Secretario Gremial Secretario General Comisión Directiva SUCEND.