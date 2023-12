Así lo aseguró el Pipa al ser consultado sobre su futuro inmediato. De vacaciones en su Saladillo natal, el defensor azul confía en quedarse en el club y jugar en primera división

Días atrás, Independiente Rivadavia homenajeó al plantel campeón de la primera nacional 2023 por el ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional y junto a su gente, compartieron gratos momentos.

Gran parte del plantel azul –el DT y algunos jugadores del campeón ya no están en la institución- dijo presente en los festejos. Uno de los protagonistas de haber logrado el mayor logro para la Lepra, fue Juan Manuel Elordi.

El 3 leproso , dialogó con Jorge Barbieri en el programa Ídolos y Anónimos, a través de los micrófonos de Radio Jornada 91.9.

“La fiesta fue muy linda. La verdad es que pudimos disfrutar con la gente. Estuvimos presentes la mayoría de los jugadores que logramos el ascenso. Ahora descansando un poco con la familia en Saladillo” comentó.

Y agregó: “Si todo sale bien, estaremos de regreso luego de fin de año para arrancar el 3 de enero la pretemporada”

Respecto a su situación laboral, si bien el defensor aún no estampó su firma, se esperanza con continuar en el club de calle Boulogne Sur Mer. “Ayer hablé con mi representante y me dijo que se reunió con José Spinelli y que las tratativas están avanzadas para la renovación de mi contrato. La idea es continuar en Independiente Rivadavia y también hay buena predisposición por parte de la dirigencia. Creo que no va haber problema”

De aquél jugador nacido futbolísticamente en Saladillo al presente en Independiente Rivadavia, el Pipa analizó su evolución como jugador. “Creo que no he cambiado mucho en mi forma de juego. Lo que sí, siempre hay que adaptarse al equipo, al estilo de juego que propone cada técnico pero no creo que haya cambiado mucho a mi forma de jugar.

“Sin dudas, que este fue el mejor campeonato de mi carrera. Mi idea de juego siempre más o menos parecida: sumarme mucho al ataque y después este año me han ayudado mucho los compañeros porque han tenido un gran nivel futbolístico”.

“Cuando el equipo anda bien y estás peleando arriba, las individualidades parecen mejores”.

Haciendo un repaso de su trayectoria, Elordi dijo: “Si se dá y puedo jugar en primera división, habré jugado en todas las categorías. Jugué en el Nacional C en Saladillo, Federal B con Sol de Mayo, con Independiente Rivadavia en la Primera Nacional y me quedaría solamente la primera división” se esperanzó.

“Sé que han llegado ofertas, la idea es quedarme en Independiente Rivadavia. No confirmo mi continuidad porque hasta que no esté la firma , no me gusta decir nada. Porque a lo mejor, pueden pasar un montón de cosas. No quiero quedar preso de mis palabras” expresó sobre las ofertas recibidas por otros clubes.

En cuanto al fixture dispuesto por AFA, Independiente Rivadavia jugaría ante Independiente de Avellaneda en el primer fin de semana de enero. Azules y Rojos , frente a frente.

“Es mejor arrancar de local. Va ser lindo para nosotros y la gente. Va ser un año que van a disfrutar mucho y se lo merecen. Desde lo personal, espero estar a la altura y siempre pensando en seguir creciendo”