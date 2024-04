Tres empresarios Pyme rompieron el silencio y contaron sus experiencias junto a quien hoy está tratando de conformar La Libertad Avanza, LLA, en Mendoza. Los jóvenes emprendedores se mostraron decepcionados y heridos por la actitud que tomó la libertaria una vez que llegó al Congreso de la Nación. Desde enero perdieron el contacto con la actual legisladora

Empresarios Pyme del departamento de Las Heras, Mendoza, denunciaron haber sido traicionados por la diputada nacional Lourdes Arrieta, al asegurar que recibieron la promesa de la mujer de recibir algún nombramiento una vez que hubiera logrado ser electa para ocupar una banca en el Congreso de la Nación.

“Esto ha sido claramente una traición”, resumieron los tres pequeños emprendedores del Gran Mendoza al referirse a la situación en la que hoy se encuentran en términos políticos luego de que en 2023 decidieran participar en distintos espacios y hoy han coincidido en seguir trabajando “para sacar adelante el país”.

Sebastián Durán (31) de H. Construcciones, Kevin Dávila (34) de Innova Construcciones y Germán Roque Pérez (41) del emprendimiento gastronómico El Nuevo Bigote, manifestaron su enojo, decepción y descontento tras haber invertidoel dinero que habían ahorrado y que en 2023 decidieron invertir en política. Los tres, entusiasmados por los ideales propuestos en ese momento por el actual presidente Javier Milei y cuya bandera libertaria fue levantada por Arrieta cuando fue candidata por el Partido Libertario de Mendoza. Quien logró alcanzar el Parlamento argentino apoyada por el Partido Demócrata, PD, de Mendoza y referentes de los Guardianes del León.

Actualmente la diputada tramita la creación de La Libertad Avanza, LLA, en Mendoza bajo la denuncia, conocida el lunes, de haber presentado avales con fichas firmadas por personas fallecidas. La mujer se ha autodefinido en la provincia cuyana como la única bendecida por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem y Karina Milei, identificada como La Jefa por el propio Presidente, una política y relacionista pública argentina, que se desempeña como Secretaria General de la Presidencia desde el 10 de diciembre de 2023.

El vínculo de Kevin Dávila con la diputada nacional se generó a través de Pérez, a quien le facilitó apoyo logístico y financiero para la campaña de Arrieta: “Mi aporte fue a través de fiscales y militancia. Esto es, pagándoles para que realizaran los trabajos de repartir boletas y, durante las elecciones, llevando a mi gente y planificando lo que había que hacer durante unas ocho horas por día. A esas personas se les debía pagar, si no, no había trabajo realizado”, aclaró Dávila.

La labor narrada por el propietario de Innova Construcciones fue realizada, “durante octubre de 2023 y duró hasta el 19 de noviembre del mismo año. De mi bolsillo pagué desayunos para los fiscales, tanto en las elecciones generales como en el balotaje. Fueron unos 60 desayunos, a razón de unos dos mil pesos cada uno. En el caso de quienes trabajaron repartiendo boletas les pagué 10 mil pesos por día a cada uno a razón de unas 10 personas por día por unas ocho horas la jornada de trabajo”.

“Para los días de las elecciones, me acuerdo, tuve que disponer de 30 personas en cada elección. O sea, que fueron a mi cargo 60 personas en total. Cada uno de ellos recibió en pago 10 mil pesos por día. A eso se le debió sumar los traslados y los desayunos correspondientes. Todo para que Arrieta llegara a ser elegida como diputada nacional y después nos traicionara. Eso no se hace en política”, marcó.

El caso de Sebastián Durán el contacto logrado fue en forma directa: “La conocí en agosto de 2023. Ella me preguntó un día si podía aportar y le dije que sí. A mí me entusiasmaba mucho el discurso de campaña de Milei. Una vez que me puse a trabajar para ella me hice cargo de 20 fiscales, más la militancia y de todos los costos que eso demandó. Desayunos para los fiscales y pagos diarios para quienes caminaron las calles de Las Heras junto a mí. Fue durante dos meses, Realizamos un arduo trabajo. Pagué los 10 mil pesos por día de cada fiscal, la movilidad y los desayunos correspondientes”. El joven empresario recordó que un momento importante durante la campaña de Arrieta, “fue cuando nos vino a visitar Ramiro Marra”.

“El trabajo lo realizamos en escuelas de Las Heras como la del Maestro Ciro Molina, la llamada Ley 1420, la Panquehua y la Juan Gregorio, entre muchas otras. Además arreglé con mis obreros el Monumento de la Plaza 2 de abril del Barrio Municipal, donde ocupé a siete personas jornalizadas, donde se hizo finalmente un acto de la Unión Mendocina con Orozco. Por esos días Arrieta me prometió trabajo para mi empresa en Vialidad si es que llegaba a la Cámara de Diputados de la Nación, haciendo obras con mi pequeña empresa”, repasó Durán.

Valoró que, “después del acto en el que arreglamos el monumento en honor a los Héroes de Malvinas me hicieron una nota que luego fue publicada en las redes sociales por un medio local de Las Heras. Arrieta estaba emocionada con el trabajo ya que ella se mostró muy ligada con la gesta de Malvinas”.

Durán relató que “una vez que resultó elegida como diputada nacional dejamos de tener noticias de ella. Fue una verdadera tristeza primero lo que sentí, después bronca y finalmente traición porque creí que había apostado por una persona de bien, con quien trabajé todos esos días codo a codo. A pesar de eso ahora es como si no la conociera. Mostró su peor cara”.

La pequeña empresa H. Construcciones actualmente es propiedad de la familia Durán: “La llevamos adelante junto a mi hermano y mi padre, con mucho esfuerzo y sacrificio”.

Finalmente, uno de quienes más aportó para la campaña de Arrieta fue Pérez, exprecandidato a intendente de Las Heras de Luis Petri, actual ministro de Defensa de la Nación, cuando compitieron dentro del Frente Cambia Mendoza contra el también entonces precandidato a gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

“La conocí durante los primeros días de octubre del año pasado. Yo tomé contacto con ella a través de Aldo Vinci, el abogado que hoy le lleva adelante a Lourdes Arrieta los trámites legales por el expediente que presentaron en la Junta Electoral en Mendoza para la creación del partido político de La Libertad Avanza. Ella fue quien le pidió a Vinci que me contactara porque me quería conocer para hablar conmigo. Me buscó para que la ayudara con la militancia, la fiscalización y las viandas. Fueron 425 por cada elección. En total pagué por 850 viandas de comida”, repasó Pérez.

El empresario gastronómico de Las Heras recordó que “trabajamos mucho para que llegara a ser diputada nacional. Yo tenía unos ahorros y los dispuse para apoyarla. En ese momento cada vianda costó unos 4.500 pesos. Además me hice cargo de los autoadhesivos, los stickers del partido de Milei Fueron cuatro mil que costaron en ese momento 32 mil pesos. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer”, dijo.

“La militancia de la que me hice cargo fue para repartir 18 mil boletas en Las Heras. Para ello se tuvo que pagar a 20 personas durante unos 15 días. En total fueron 40 las personas pero no todas pidieron cobrar. Las que no lo hicieron fue porque confiaron en mí y en las ideas de Milei. Cada una de ellas trabajó cuatro horas diarias y me cobraron, las 20 que necesitaban el dinero, cinco mil pesos por día”, detalló.

Pérez marcó que Arrieta “me vino a buscar cuando yo estaba trabajando con los Guardianes del León, apoyando al Presidente. Ahí me mandó a buscar con Vinci y con nuestro trabajo le sumamos entre un 10 y un 15 por ciento de votos. A su vez, hicimos un pacto, que si era electa íbamos a hacer política para implementar un sistema de trabajo que yo había aprendido en el sector privado. Para que su gestión como diputada nacional fuera más eficiente en términos de resultados y administración de gastos. Pero de eso nada sucedió”.

“Durante 30 días le dediqué yo personalmente ocho horas de trabajo por día. Todo fue para ganar el balotaje y la elección general. El último contacto con Lourdes Arrieta fue el primero de enero pasado. Después de eso nunca más logré tener contacto con ella a pesar de que cuando llegó al Congreso viajé hasta Buenos Aires para felicitarla”, se quejó Pérez.