El funcionario Néstor Majul, a cargo de las Relaciones Institucionales en el Ministerio de Seguridad de Mendoza, anunció que se encuentran evaluando las declaraciones del líder del movimiento piquetero

Néstor Majul, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, ha señalado la posibilidad de la detención inminente del activista Raúl Castells, en respuesta a a sus declaraciones en las que se atribuyó la organización de intentos de saqueo en varias provincias, incluyendo Mendoza.

Durante una entrevista en el programa “Hola Mendoza” de Canal 7, el funcionarioafirmó que están al tanto de las declaraciones y que el Ministerio Público Fiscal podría tomar medidas de oficio. Sin embargo, el funcionario también aclaró que si bien conocían la existencia de grupos organizados detrás de los incidentes, aún no habían confirmado la conexión directa con Castells.

Majul resaltó la importancia de que los fiscales investiguen la posible relación entre Castells y los presuntos instigadores detenidos en Mendoza. Además, expresó que no descartan la participación de otras fuerzas políticas en los disturbios, sugiriendo la posibilidad de que haya un trasfondo político en los acontecimientos.

En cuanto a la idea de formar un comité de crisis con representantes de distintas orientaciones políticas, Majul indicó que no consideran necesario establecerlo dado que no perciben una situación de crisis. No obstante, manifestó el deseo de que las fuerzas políticas colaboren y eviten dejarse influenciar por rumores infundados.

Sobre los incidentes en Mendoza, Majul destacó que más allá del ataque a una carnicería en Las Heras, no han registrado casos de saqueo y que la mayoría de la información al respecto circula a través de mensajes de WhatsApp. Hizo hincapié en la importancia de brindar tranquilidad a la población y mencionó que había mantenido una reunión con el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, para discutir los sucesos recientes en la región.