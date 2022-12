La mendocina Florencia Dupans, una de las promesas del atletismo nacional, disfruta su gran presente, mientras entrena para sus objetivos deportivos a nivel local e internacional del próximo año.

La atleta mendocina Florencia Dupans Mulé, de 18 años, que representa a la UNCuyo, a Mendoza y a la Argentina en atletismo, específicamente en lanzamiento de disco, de bala y salto en alto, destacó: “Estoy en mi mejor momento deportivo, muy bien acompañada por mi entrenador, por las marcas que me ayudan, por mi familia y por un grupo de entrenamiento hermoso”. Además, consideró: “Mis logros deportivos son tanto míos como de todos los que me acompañan, así de como las instituciones de las que formo parte orgullosamente”.

Trayectoria

Flora, como la llaman, explicó que su carrera deportiva “comenzó a los 11 años en Rivadavia, fui al Polideportivo para acompañar a una amiga que quería empezar a entrenar. Después de un par de meses, ella dejó y yo seguí especializándome”.

Manifestó la joven: “No empecé en las pruebas que hago hoy en día, al principio hacia pruebas combinadas [varias pruebas de pista y campo que suman puntos para contar como una] pero eventualmente me di cuenta de que lo mío no era la pista y mi entrenador me recomendó seguir con disco como prueba principal”.

“Tres meses después de empezar a lanzar disco –agregó–, fui campeona de los Juegos Evita en el 2018. En el 2019 me vine a vivir a la Ciudad de Mendoza y comencé a entrenar en la UNCuyo con Guillermo Quintero y Miguel Leiva. Es de la mano de ellos que pude crecer como deportista en los siguientes años”.

Más adelante, Florencia reconoció que “el mejor año deportivo hasta el momento fue el 2021, en el cual fui campeona nacional U18, U20 y U23, junto con mis primeras medallas en categoría de mayores. Gracias a esto logré estar clasificada para el Sudamericano U18 realizado en Encarnación, Paraguay”.

“Fue una sorpresa ser parte del equipo –dijo–, casi inesperado -aunque súper esperado ya que desde el 2018, buscaba representar a mi país- y fue allí que salí campeona sudamericana, también logrando mi mejor marca y teniendo una gran experiencia en mi primer equipo nacional”.

Manifestó además que “después de esto, clasifiqué y gané los Binacionales 2021 en disco y logré el tercer puesto en salto en alto. Este año también estuvo lleno de victorias y alegrías. Siendo mi primer año en categoría U20, fui campeona nacional tanto en mi categoría como en mayores, además de cerrar el año con una de las mejores -por no decir la mejor- competencias hasta el día de hoy en mi carrera deportiva: los Binacionales 2022”.

“En este torneo, realizado en San Luis en noviembre pasado –dijo–, fui tres veces campeona binacional, con el contratiempo de haberme doblado el pie el primer día de competencia haciendo lanzamiento de bala. Esto no me paró, me levanté y seguí lanzando para poder conseguir el primer puesto en esta prueba, y continúe toda la semana de competencias en el mismo estado, peleando por los títulos y marcas”.

Dupans adelantó que se encuentra “encarando ya al 2023 y de frente a la pretemporada para finalizar este año y empezar el próximo. Estoy entrenando de 3 a 4 horas, 6 días a la semana, tratando de mejorar fuerza, técnica y velocidad para llegar a los objetivos del año próximo, que viene integrado de torneos como el Grand Prix, el ABP U20 (Argentina, Brasil y Paraguay), el Sudamericano y Panamericano U20, los juegos Binacionales y por supuesto los nacionales de cada categoría”.

Finalmente, la atleta expresó: “Quiero agradecer por supuesto a todos los que me ayudan en el desarrollo de mi carrera deportiva y a la Subsecretaría de Deportes por seguir apoyando al deporte. Quedan muchos años de carrera, de logros y de amistades en el medio. Estoy muy agradecida por el acompañamiento que tengo para alcanzar todos mis objetivos. Mil gracias, hoy y siempre”, concluyó Florencia.