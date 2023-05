El pre candidato a Intendente por la Unión Mendocina en Guaymallén dio a conocer su plan de trabajo y confesó sus ganas por ser electo y mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento más poblado de Mendoza. “Vamos bien” aseveró

Con tan solo 32 años, Gabriel Pradines fue elegido por La Unión Mendocina para ser el precandidato a Intendente de la Municipalidad de Guaymallén, “una empresa difícil pero no imposible” cuenta el joven Ingeniero quien es además senador provincial por Propuesta Republicana (PRO).

Carismático, práctico y resolutivo, Pradines dio a conocer su plan de trabajo en caso de ser electo. La burocracia municipal, la atracción de inversores para el departamento, seguridad y equipos de mano de obra genuina son el eje de su campaña.

“Soy una persona joven con muchas ganas de hacer cosas distintas en Guaymallén. Hace tres años me casé y sigo diciendo que soy de Corralitos y vivo en San Francisco del Monte. Uno es muy apasionado de su lugar y a mí me pasa con Guaymallén, y en esa pasión por el departamento, uno de los caminos que opté para poder manifestar la motivación que tengo es dedicarme enteramente a la política y plasmar el objetivo real que queremos desarrollar Guaymallén. En el departamento hace poco más de veinte años que no pasan cosas interesantes como cuando en los años 90’ fue el foco de las inversiones de todo el Gran Mendoza. Se hizo el Mendoza Plaza Shopping, el Hipermercado Carrefour, pasó el UNIMEV. Hubo inversiones importantes y hoy eso no sucede. Guaymallén tiene 320 mil habitantes. Tiene una densidad poblacional que invita a invertir pero eso no acontece y los comerciantes prefieren irse a Maipú, Luján o Godoy Cruz. En el caso de los que somos de Corralitos elegimos irnos a Lavalle, muchos empresarios han llevado todas sus operaciones a aquel departamento. El Intendente de Lavalle te permite invertir, te da facilidades. Hoy en Guaymallén es imposible invertir. El área de comercio y obra privada es un impedimento más que una solución, es más, si vos querés tener el final de obra después de hacer tu casa es más fácil ganarse la lotería que tener el final de obra. No exagero en lo más mínimo. La burocracia municipal es tremenda y aparte tenemos las tasas más altas de la provincia. No contamos con un desarrollo urbanístico interesante, no hay espacios públicos ni parques ni plazas, ni siquiera están bien iluminadas las calles después de siete años de gestión. Todo esto conspira en que se acerque la inversión. Para ello hemos creado un plan concreto que nos genere desarrolló en el departamento y que eso se traduzca en más trabajo y más oportunidades para el vecino de Guaymallén” dice el Ingeniero Industrial.

“Para mí la política es una vocación. Lo hablé con mi señora (Macarena) y decidí incursionar. Hace un año que vengo caminando la calle. Ahora aparecen todos, yo hace un año como pavote que la vengo caminando y te digo que siempre he sido bien recibido. Tan sólo uno me rezongó, pero en general siempre he sido bien recibido. Es muy bueno dialogar con ellos porque te presentan los problemas que atraviesan. Siempre se repiten los mismos temas. En Dorrego o el Puente de Hierro son los mismos temas, en otro contexto tal vez, pero son los mismos. Falta de seguridad, las trabas constantes de la municipalidad” analiza el senador provincial por el PRO.

“Si vos querés desarrollar un emprendimiento te reciben en el subsuelo de la municipalidad. ¡Cómo te van a recibir en el subsuelo!” dice molesto. “No es la forma. Encima te tratan mal y vos lo que buscas es invertir. Así nunca se va a lograr prosperar” agrega.

“En Guaymallén hay que recuperar los espacios públicos. No hay plazas, no hay playones deportivos, no hay Cedrys como en Las Heras, Maipú o Godoy Cruz. Es de no creer. (Marcelino) Iglesias se enfocó mucho en cordón, cuneta, banquina y calles, es sólo eso lo que ha hecho durante su gestión. Habría que darle continuidad a ello pero con una planificación adecuada. Al Secretario de Obras había que llamarle Secretario de Obras y de No Planificación porque realmente las obras en Guaymallén demoran el triple que en cualquier otro departamento de la provincia y lo peor de todo es que siempre la culpa es de otro. La culpa es de AySAM, EDEMSA. Se ha tercerizado la culpa. Hay que seguir con ese plan de obra que ha sido interesante pero hay que hacerlo de manera consensuada con el vecino”.

“Si uno camina por el centro de Rodeo de La Cruz habría que preguntarle a los vecinos que opinan sobre la obra que han hecho. La semana pasada fuimos con Omar De Marchi. El centro de Rodeo de La Cruz es uno de los centros comerciales más importantes que tiene el departamento. De Marchi preguntó si lo que estaba pisando mientras caminaba era el contrapiso y los vecinos indignados le respondieron que era el final de obra. Dejaron la vereda de cemento para el centro comercial con huecos grandes de tierra a los que ni siquiera les han puesto un pastito. Es un verdadero asco. Es de no creer” explica quien es Presidente del PRO de Guaymallén.

“Integro el equipo de Omar De Marchi desde hace muchísimo tiempo y quiero implementar para Guaymallén lo que él hizo en Luján. Los cuatro años de gestión de De Marchi, Marcelino necesitaría cuarenta para hacer lo que se hizo en cuatro y eso significa gestión. Estuve dos años con Omar cuando fue intendente y comprendí que hay que tener coraje para tomar decisiones fundamentales y no para eliminar a una reina de la Vendimia” enfatiza quien en sus inicios rondó los pasillos del Partido Demócrata.

“Hemos armado un equipo de vecinos. Hace ocho años que vengo trabajando para ser el Intendente de Guaymallén. Están súper motivados. Hay un montón de vecinos que trabaja a destajo. Si salgo electo lo primero que voy a hacer el 11 de diciembre es agarrar e ir con un combo a un lugar donde hay un centro comercial que le hicieron hacer una vereda para estacionar los autos y para darle el final de obra le hicieron un cordón, entonces no se pueden estacionar más los autos ahí. Con el combo voy a demoler ese cordón. Es una locura lo que han hecho, eso es jorobarle la vida al comerciante. Vamos a presentar una ordenanza municipal bastante compleja en la cual vamos a eliminar treinta y seis tazas municipales. Once bonificaciones de tazas y cambiar los métodos administrativos para habilitar comercios y obras privadas. También aplicar nuestro programa de gobierno denominado Guaymallén Seguro, que tiene que ver con la incorporación de doscientas cámaras, eso significaría duplicar la cantidad que existe en la actualidad. Crear el Centro de Monitoreo, crear el Centro de Preventores y una tercera acción sería realizar un convenio para trabajar en conjunto con las instituciones intermedias porque le vamos a inyectar recursos económicos para que podamos estar mejor físicamente a cambio de poder desarrollar un plan de desarrollo humano con una visión integral de todo el departamento” auguró en caso de ser el hombre electo para guiar los destinos del departamento más poblado de Mendoza.

“La cuarta medida, que es la más compleja a mi entender, es armar los equipos para que las obras las hagan los empleados municipales. Para que la gente se dé una idea, un playón deportivo en Luján de Cuyo cuesta entre veinte a treinta millones de pesos hechos por empleados municipales. Una plaza hecha por Marcelino, que la terceriza, cuesta entre ciento veinte a ciento cincuenta millones de pesos. Esto quiere decir que si nosotros armamos un equipo que haga playones deportivos me estoy ahorrando cien millones de pesos por playón construido, en el año diez playones son mil millones de pesos. Poner doscientas cámaras cuesta ciento sesenta millones de pesos. Me sobra plata para hacer lo que queremos en Guaymallén. Esta es la tarea más difícil de hacer, pero hay que atreverse. Hay que armar líderes de equipo, hay que darles los recursos y herramientas para que laburen. Toda la recuperación del espacio público lo van a hacer los empleados municipales. Guaymallén tiene una planta de personal muy alta y con sueldos muy bajos. Es una herencia complicada con el tema del sueldo de los municipales. Nosotros no vamos a tercerizar la culpa, nos vamos a hacer cargo” advirtió.