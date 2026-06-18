Mendoza Propone

Miguel Olivares y Gabriela Rodríguez se convirtieron en los primeros vecinos en acceder al servicio tras la puesta en marcha del nuevo gasoducto. Destacaron el ahorro, la comodidad y el impacto que tendrá la obra en todo el sur mendocino.

Miguel Olivares y Gabriela Rodríguez ya tienen gas natural en su vivienda de calle Cuartara y se transformaron en los primeros beneficiarios de la histórica obra del gasoducto ejecutada en San Rafael. Tras años de espera, la familia pudo acceder al servicio y celebrar un avance que marcará un antes y un después para miles de hogares del departamento.

Los primeros vecinos conectados al nuevo gasoducto

La llegada del gas natural a la vivienda de Miguel y Gabriela representa uno de los primeros resultados concretos de una de las obras de infraestructura más importantes para el sur de Mendoza.

Luego de la colocación y habilitación del medidor, la familia probó el funcionamiento de la cocina y los calefactores, que quedaron operativos de manera inmediata.

“Estamos emocionados, hace bastante tiempo que estábamos esperando esto. Es un sueño hecho realidad”, expresaron los vecinos al recibir finalmente el servicio en su hogar.

El fin de las garrafas y los sistemas alternativos de calefacción

La conexión a la red de gas natural permitirá a la familia dejar atrás métodos de calefacción y cocción más costosos y menos eficientes.

“Es un sueño cumplido. Dejamos atrás fogones, estufas a kerosene y garrafas. Por suerte somos los primeros, pero sabemos que van a ser muchas familias más”, señalaron.

Además, destacaron que el acceso al servicio generará un importante alivio económico para muchos hogares de la zona.

“Es una comodidad y también un ahorro, porque los gastos de garrafa y leña son muy altos”, remarcaron.

Un trabajo conjunto entre vecinos y Municipio

Los flamantes usuarios del servicio también reconocieron el esfuerzo colectivo que permitió concretar la red de distribución en el barrio.

“Agradecemos a la gestión municipal por este logro y también a todos los vecinos de la calle Cuartara con quienes trabajamos para hacer la red del barrio”, manifestaron.

La llegada del gas natural es considerada por muchos habitantes como una mejora significativa en la calidad de vida y una respuesta a una demanda histórica de la comunidad.

Una obra clave para el desarrollo del sur mendocino

Más allá del beneficio directo para las familias, los vecinos resaltaron el impacto estratégico que tendrá el gasoducto para la economía regional.

“Es una obra gigantesca para el sur de Mendoza. No solo beneficiará a las personas, sino también al desarrollo de fábricas, pymes y del sector turístico”, afirmaron.

La puesta en marcha del gasoducto abre una nueva etapa para San Rafael y otros departamentos del sur provincial, permitiendo ampliar el acceso al gas natural y generando mejores condiciones para el crecimiento productivo y la radicación de nuevas inversiones.