La Municipalidad de Guaymallén detectó la comercialización de terrenos sin autorización y advirtió sobre los riesgos para los compradores. Recomiendan verificar la situación legal de cada lote antes de concretar una operación.

Loteos clandestinos en Guaymallén fueron denunciados penalmente por la Municipalidad, que busca frenar la comercialización irregular de terrenos y prevenir estafas a vecinos que podrían comprar lotes sin autorización ni posibilidad de escrituración.

El anuncio fue realizado por el intendente Marcos Calvente, quien informó que el municipio decidió avanzar con una denuncia penal contra quienes promocionan y comercializan estos terrenos de manera irregular. La investigación surgió luego de detectar publicaciones de loteos que incumplen las normas vigentes, especialmente en zonas rurales y de interfase del departamento.

Según explicaron desde la comuna, muchos de estos terrenos son ofrecidos sin contar con las aprobaciones municipales correspondientes y, en algunos casos, tampoco respetan las superficies mínimas establecidas por la legislación, lo que impide su correcta urbanización y genera importantes inconvenientes para quienes los adquieren.

¿Por qué Guaymallén denunció los loteos clandestinos?

La Municipalidad señaló que la comercialización de estos terrenos no representa únicamente una infracción administrativa, sino que también podría constituir una maniobra fraudulenta que derive en delitos de estafa.

Desde el municipio explicaron que los lotes suelen publicitarse a precios considerablemente inferiores a los del mercado, una estrategia que puede resultar atractiva para muchas familias que buscan acceder a un terreno propio, pero que termina exponiéndolas a importantes problemas legales y económicos.

La denuncia penal apunta a identificar a quienes ofrecen este tipo de operaciones irregulares y evitar que continúen comercializando terrenos que no reúnen las condiciones exigidas por la normativa urbanística.

¿Cuáles son los riesgos de comprar un terreno ilegal?

Las autoridades municipales advirtieron que adquirir un lote sin la aprobación correspondiente puede traer múltiples consecuencias para el comprador.

Uno de los principales problemas es la ausencia de infraestructura básica. Muchos de estos terrenos no cuentan con servicios esenciales como agua potable, energía eléctrica, gas natural o red cloacal, lo que dificulta cualquier proyecto habitacional.

Otro de los riesgos es la imposibilidad de obtener la escritura. Si la subdivisión nunca fue aprobada por el municipio, el comprador puede encontrarse con serias dificultades para acceder al título de propiedad.

Además, cualquier construcción realizada sobre esos terrenos podría ser considerada clandestina, quedando expuesta a sanciones administrativas, multas e incluso órdenes de demolición si incumple la normativa vigente.

Desde la comuna remarcaron que estas situaciones suelen generar importantes pérdidas económicas para quienes adquieren los terrenos sin conocer su verdadera condición legal.

¿Cómo verificar si un lote está habilitado en Guaymallén?

Frente a este escenario, la Municipalidad recomendó a los vecinos realizar una consulta previa ante la Dirección de Planificación Urbana antes de entregar dinero, firmar documentación o concretar cualquier operación inmobiliaria.

Ese trámite permite verificar si el loteo cuenta con la autorización municipal correspondiente, si la subdivisión fue aprobada y si el terreno reúne las condiciones urbanísticas necesarias para su desarrollo.

Las autoridades insistieron en que esta consulta puede evitar futuros conflictos legales y proteger a las familias frente a posibles maniobras fraudulentas.

“Nuestro objetivo es proteger a los vecinos de engaños que ponen en riesgo los ahorros de toda su vida”, señalaron desde la Municipalidad al explicar los motivos de la denuncia.

Un llamado a prevenir nuevas estafas

La denuncia presentada por el municipio forma parte de una estrategia destinada a combatir la venta irregular de terrenos y fortalecer los controles sobre este tipo de operaciones inmobiliarias.

Desde la gestión de Marcos Calvente indicaron que continuarán monitoreando publicaciones y ofertas de terrenos para detectar posibles incumplimientos y actuar cuando existan indicios de comercialización ilegal.

Al mismo tiempo, reiteraron la importancia de que los compradores consulten siempre la situación legal de los terrenos antes de avanzar con una operación, especialmente cuando se ofrecen a precios significativamente inferiores a los valores habituales del mercado.

El municipio sostiene que la prevención es una herramienta fundamental para evitar estafas, garantizar un desarrollo urbano ordenado y brindar mayor seguridad jurídica tanto a quienes buscan acceder a un terreno como a quienes realizan inversiones inmobiliarias dentro del departamento.