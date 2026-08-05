El intendente de Ciudad visitó el espacio que funciona en el NIDO Flores-Olivares, entregó una máquina de corte y destacó el trabajo de capacitación e inclusión laboral que desarrolla el proyecto.

Ulpiano Suarez encabezó este miércoles una visita al taller textil La Máquina de Volar, en la Ciudad de Mendoza, donde entregó una nueva máquina de corte para fortalecer la producción, mejorar las condiciones de trabajo y acompañar el crecimiento de un proyecto que promueve la capacitación, el empleo y la inclusión laboral.

La actividad incluyó un desayuno de trabajo con las personas que forman parte del taller y contó con la participación de la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega; la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim; el coordinador de Empleo y Economía Social, Facundo Cabrera; y la profesora del espacio, Alicia Salas.

¿Qué incorpora Ulpiano Suarez al taller textil La Máquina de Volar?

El nuevo equipamiento entregado por el municipio consiste en una máquina de corte que permitirá agilizar las tareas de confección, optimizar los tiempos de producción y mejorar las condiciones de trabajo de quienes participan en el taller.

Además, la incorporación busca ampliar la capacidad de respuesta ante nuevos encargos de producción, en un momento en que el espacio desarrolla trabajos para una importante empresa del sector textil.

Durante la recorrida, Ulpiano Suarez dialogó con las integrantes del proyecto sobre el crecimiento alcanzado en los últimos meses y los desafíos que enfrentan para continuar expandiendo la actividad.

“Hoy no venimos solamente a entregar una nueva herramienta de trabajo. Venimos a acompañar el crecimiento de un proyecto que estas mujeres construyen todos los días con esfuerzo, compromiso y dedicación. La Máquina de Volar demuestra que, cuando el Estado genera oportunidades y las personas las transforman en trabajo, capacitación y producción, los resultados impactan positivamente en la vida de las familias y de toda la comunidad”, expresó el jefe comunal.

El intendente también aseguró que el municipio continuará acompañando el desarrollo del espacio para que más personas puedan capacitarse, acceder a un oficio y generar ingresos propios.

¿Cómo nació el proyecto La Máquina de Volar?

El taller comenzó a funcionar en mayo de 2024 a partir de una iniciativa conjunta entre la Ciudad de Mendoza y el Ministerio de Producción de la provincia.

Su objetivo inicial fue ofrecer herramientas de capacitación y oportunidades laborales a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres jefas de hogar que representan el principal sostén económico de sus familias.

Con el paso de los meses, el proyecto evolucionó desde un espacio de formación hacia un centro de servicios textiles con capacidad de producción profesional, combinando capacitación técnica, organización cooperativa y generación de ingresos.

Actualmente, las integrantes confeccionan diferentes prendas y productos textiles para empresas privadas, una modalidad que les permite obtener recursos económicos mientras continúan perfeccionando sus conocimientos en confección industrial.

Un modelo que apuesta al empleo y la inclusión

Más allá de la producción textil, La Máquina de Volar se consolidó como una herramienta de inclusión social y desarrollo económico local.

El programa impulsa la autonomía económica de sus participantes mediante la formación en un oficio con demanda laboral, el trabajo colaborativo y el fortalecimiento de capacidades productivas.

Desde el municipio destacan que este tipo de iniciativas permiten no solo mejorar las posibilidades de inserción laboral, sino también fortalecer el entramado de la economía social y generar oportunidades sostenibles para quienes encuentran mayores dificultades para acceder al mercado formal de trabajo.

La incorporación de nuevo equipamiento forma parte de una estrategia destinada a consolidar la producción del taller y ampliar su competitividad, permitiendo afrontar pedidos de mayor volumen y calidad.

El taller será sede de un encuentro provincial

Como parte del proceso de crecimiento que atraviesa el espacio, La Máquina de Volar será anfitrión, hacia fines de este año, de un encuentro que reunirá a centros de servicios textiles de distintos departamentos de Mendoza.

Participarán representantes de Tupungato, Junín, Las Heras y General Alvear, con el objetivo de intercambiar experiencias, compartir buenas prácticas y fortalecer el trabajo conjunto entre iniciativas vinculadas a la economía social y la formación para el empleo.

La jornada buscará además consolidar una red provincial de talleres textiles que promueva la capacitación permanente, la cooperación entre municipios y el desarrollo de nuevos proyectos productivos que generen oportunidades laborales en distintos puntos de Mendoza.