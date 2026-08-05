Encuesta 2027: Milei y Kicillof aparecen en empate técnico para un eventual balotaje

Un relevamiento nacional de la consultora Trends muestra una fuerte paridad de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La Libertad Avanza lidera por dos puntos la intención de voto para la primera vuelta, mientras que Javier Milei y Axel Kicillof quedarían separados por apenas un punto en una eventual segunda vuelta.

Una encuesta sobre las elecciones presidenciales de 2027, realizada por la consultora Trends, reveló un escenario de fuerte paridad de cara a los próximos comicios.

En una eventual segunda vuelta, el presidente Javier Milei obtendría el 41% de la intención de voto frente al 40% del gobernador bonaerense Axel Kicillof, una diferencia que se encuentra dentro del margen de error del estudio (±2,2%) y configura un empate técnico.

El relevamiento fue realizado entre el 21 y el 28 de julio sobre un total de 2.000 casos en todo el país mediante modalidad online y presenta un margen de error de +/- 2,2%. Además del escenario de balotaje, el trabajo indagó sobre intención de voto para la primera vuelta, evaluación del Gobierno nacional, estado de ánimo de la población e imagen de los principales dirigentes políticos.

En el escenario de primera vuelta, La Libertad Avanza aparece con una leve ventaja sobre el peronismo. El espacio que lidera Milei alcanza el 32% de intención de voto, mientras que el peronismo reúne el 30%.

Más atrás se ubican la izquierda con el 10%, el PRO con el 9%, Provincias Unidas con el 3%, otros espacios con el 7%, el voto en blanco o nulo con el 3% y un 6% de los consultados respondió que no sabe o prefirió no contestar.

¿Cómo queda un eventual balotaje entre Milei y Kicillof?

La simulación de segunda vuelta es uno de los datos más relevantes del estudio. Allí, Javier Milei alcanza el 41% de intención de voto y Axel Kicillof el 40%, lo que representa una diferencia mínima y estadísticamente no concluyente debido al margen de error.

Además, el 11% de los encuestados manifestó que votaría en blanco o anularía su voto, mientras que el 8% aún no tiene definido su comportamiento electoral.

El resultado refleja un escenario abierto para 2027, con dos figuras políticas que concentran altos niveles de adhesión, pero también importantes porcentajes de rechazo.

¿Qué revela la encuesta sobre el estado de ánimo de los argentinos?

El estudio también analizó las expectativas y emociones de la población respecto del futuro del país.

El 30% de los consultados expresó sentimientos de esperanza, mientras que el 55% manifestó emociones negativas, distribuidas entre enojo (23%), tristeza (18%), decepción (9%) y temor (5%). Un 10% se definió en una posición neutral.

Estos datos muestran que, más allá de las preferencias electorales, existe una percepción social marcada por la incertidumbre y las dificultades económicas, un factor que podría influir en el escenario político de los próximos años.

¿Cómo evalúan los argentinos la gestión de Javier Milei?

La encuesta también indagó sobre la imagen del Gobierno nacional y el rumbo del país.

El 38% de los consultados realizó una valoración positiva de la gestión de Javier Milei, dividida entre un 16% que la calificó como muy buena y un 22% que la consideró buena.

En contraste, el 60% expresó una opinión negativa: el 14% la evaluó como mala y el 46% como muy mala.

Respecto de la dirección del país, el 36% consideró que Argentina avanza en el rumbo correcto, mientras que el 59% opinó lo contrario.

¿Cuál es la imagen de los principales dirigentes políticos?

El ranking de imagen elaborado por Trends ubica a Javier Milei en el primer lugar, con un 41% de imagen positiva y un 58% de negativa.

Detrás aparecen la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, ambos con un 40% de valoración positiva, aunque con niveles de rechazo del 56% y 58%, respectivamente.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner registra un 38% de imagen positiva y un 59% de negativa, mientras que el ex mandatario Mauricio Macri alcanza el 37% de aprobación y un 62% de rechazo.

Más abajo se ubican el diputado Diego Santilli, con un 32% de imagen positiva y un 47% de negativa, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con un 24% de valoración positiva y un 71% de imagen negativa.

A más de un año de las elecciones presidenciales, el sondeo muestra un escenario todavía abierto y altamente competitivo, en el que la polarización entre La Libertad Avanza y el peronismo continúa siendo el eje principal de la disputa política nacional.