General Alvear: programa de Deporte Escolar

Las etapas del Programa de Deporte Escolar abarcan competencias en vóley, handball, básquet y futsal, femenino y masculino.

Se desarrolla en General Alvear, el programa Deportes Escolar, que incluye diferentes etapas. La primera, entre cursos de la misma escuela; luego, entre establecimientos escolares por cercanía del departamento, con competencias en vóley, handball, básquet y futsal, en las ramas masculino y femenino. Finalmente, se realizará la etapa departamental, que definirá a los ganadores de cada disciplina deportiva, que representarán a ese departamento sureño en la final provincial a disputarse en Mendoza.

El director de Deportes del Municipio, profesor Jorge Páez, explicó: “Tenemos el polideportivo con mucha gente que nos está visitando, sobre todo alumnos de escuelas secundarias de Ciudad y distritos aledaños. Es muy lindo el torneo que se está disputando, que se denomina Deporte Escolar”.



Indicó que “el objetivo principal es invitar a todos esos chicos que no practican habitualmente y de forma sistemática deportes, que no participan en torneos, en olimpiadas, que no viajan para jugar, por ejemplo, Juegos Sanmartinianos, Evita o torneos intraescolares que se realizan en otros lugares como Malargüe y San Rafael”.

“Se los invita de una manera más recreativa, priorizando sobre todo lo que es la amistad, los valores que da el deporte. Hemos tenido muchas escuelas participando, como por ejemplo José Hernández y Enore de Monte (Bowen), Hilda Coria (Carmensa), Nicolás Luna (Alvear Oeste). También estuvieron participando los chicos de El Ceibo, Escuela de Agricultura, Escuela Técnica de Alvear, la Río Atuel y la Escuela 12 de Agosto”, agregó Páez.

Todas estas escuelas jugaron internúcleo, que es la primera etapa, que son los establecimientos escolares por cercanía. Los ganadores de cada deporte juegan la etapa departamental, de donde saldrán los ganadores de cada deporte que representarán al Municipio en la etapa final provincial.

El funcionario de General Alvear consideró que “para los chicos será una experiencia muy linda que puedan viajar. Hemos tenido experiencias anteriores, donde muchos chicos nos comentaban que no conocían la Ciudad de Mendoza. El hecho de que puedan estar participando allá en un torneo tan lindo, hacer noche en el lugar, es algo increíble para ellos”.

Destacó luego que “es un programa en el cual venimos trabajando mucho junto a la Dirección General de Escuelas, en este caso, con la coordinación de Educación Física, a cargo del profesor Mario Durán, y la coordinadora de Deporte Escolar, Lourdes Moncada. Es un programa que apoyamos y que seguimos trabajando, porque llama a muchos chicos que no están aliados al deporte, pero que en este caso conocen algo muy lindo que les da la práctica deportiva y quieren seguir practicando”.

Disciplinas deportivas y etapas

Según explicó el director de Deportes de General Alvear, se compite en vóley, básquet, futsal, handball, todo en masculino y femenino. El torneo tiene diferentes etapas: la intraescolar, donde juegan cursos contra cursos en los diferentes deportes. “El ganador de esta instancia pasa a la de internúcleo, donde se juntan escuelas por cercanía. Por ejemplo, Oeste juega con Carmensa, después, con El Ceibo. Luego jugarán en Bowen con escuelas de ese distrito. La Técnica compite contra la 12 de Agosto y la Rio Atuel”.

Paez destacó que “además de las medallas para los ganadores, a todos los equipos de los distintos deportes que llegan a esta instancia se les entrega un juego de camisetas. Ya hay muchas escuelas que lo están recibiendo y los envía la Provincia, a través de la Subsecretaría de Deportes, en un trabajo conjunto con la Dirección de Deportes y la Dirección General de Escuelas”.